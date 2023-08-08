«Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум»

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Данное вложение является частью стратегии «Ростелекома» по расширению своего присутствия на рынке облачных цифровых решений для финансовых организаций и бизнеса.

«Фазум» — это отечественная микросервисная ИТ-платформа, которая включает более 300 сервисов и позволяет автоматизировать банковские бизнес-процессы, включая CRM (1) и привлечение клиентов, кредитные и гарантийные процессы, процессы открытия счета и предоставления дополнительных банковских сервисов, факторинг, лизинг, документооборот и электронный архив, полный цикл работы с электронными подписями, распознавание документов и многое другое. Решения компании успешно внедрены в более 20-ти российских банков. Благодаря гибкости платформы компания осуществляет ее поставку как в облаке по модели As a service, так и в инфраструктуру клиентов.

Сегодня рынок решений по автоматизации бизнес-процессов банков и финансовых компаний находится в стадии трансформации. Это связано с активным импортозамещением уходящих с рынка иностранных вендоров, а также высоким спросом банков на облачную инфраструктуру из-за ее дефицита. В ближайшие 3–5 лет прогнозируется рост объема продаж российского ПО в пять раз и еще более высокие темпы роста в сегменте облачных финансовых решений для банковского сегмента. Партнерство «Ростелекома» и «Фазум» — ответ на сложившиеся рыночные тренды.

«Инвестиции в “Фазум” позволят укрепить позиции как на рынке финтех-решений, так и в смежных секторах экономики, испытывающих аналогичные потребности по импортозамещению и запуску новых цифровых решений, — заявил директор по новым цифровым продуктам «Ростелекома» Дмитрий Рейдман. — Вместе с компанией “Фазум” мы сможем быстро запускать новые облачные сервисы для финансового сектора и масштабировать дистрибуцию цифровых финансовых продуктов клиентам малого и среднего бизнеса».

«Сотрудничество с “Ростелекомом” позволяет нам уверенно смотреть в будущее, предлагая клиентам еще более качественные и инновационные решения. Для занятия лидирующего положения на трансформирующемся рынке компания будет фокусироваться на развитии нескольких направлений: расширении возможностей платформы для комплексного импортозамещения, предоставлении банкам платформы и защищенной инфраструктуры для работы в облаке “Ростелекома”; предоставлении банковских продуктов клиентам малого и среднего бизнеса, запуске новых продуктов, например, “Биржи дебиторской задолженности”, — сказал президент компании «Фазум» Андрей Леушев.

«Этот шаг стал логическим продолжением нашей стратегии формирования портфеля цифровых продуктов, ориентированных на финансовый сектор и банки. Несколько месяцев назад мы приобрели компанию “Фаззи Лоджик Лабс”, занимающую лидирующие позиции на российском рынке антифрод-систем для банков по количеству обработанных транзакций. В будущем мы планируем усиливать наше присутствие на рынке цифровых сервисов для финансового сектора, а также развивать новые цифровые продукты в смежных областях, таких как ретейл, электронная коммерция, логистика», — отметил вице-президент — директор по развитию новых цифровых продуктов «Ростелекома» Денис Рябченков.

(1) Customer relationship management (CRM) — система управления взаимоотношениями с клиентами.

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