В Волгограде «Концессии» завершают перекладку теплосети на Краснознаменской

150 метров труб проложили, не разрушая асфальта. Фото: КТ

«Концессии теплоснабжения» завершают перекладку теплосети на улице Краснознаменской в центре Волгограда. 150 метров новых труб проложили под дорогой от бывшего кинотеатра «Победа» к госцирку, который сейчас на реконструкции. При этом теплотрасса будет большей мощности – 200 мм вместо 150. Проложили ее, не разрушая асфальт, методом протаскивания под землей.

- На данном участке выполнена реконструкция тепловой сети с учетом дополнительных тепловых нагрузок для реконструкции волгоградского цирка. Модернизация сети обеспечит повышение надежности и качества теплоснабжения, а также дополнительные потребности цирка в тепловой энергии, - отметил заместитель главного инженера компании Александр Рыкалин.

Новая теплотрасса обеспечит теплом не только обновленный цирк, но и роддом №2, который сейчас горячей водой снабжают два электрических бойлера на 600 литров.

- Организована бесперебойная подача горячей воды в медучреждение, что, особенно важно, учитывая, что здесь медицинскую помощь получают беременные женщины, родильницы и новорожденные дети, - подчеркнул главврач роддома №2 Александр Чекунов.

Еще один плюс новых труб в том, что комплексное благоустройство, которым завершится реконструкция цирка, не придется разрушать для перекладки коммуникаций в ближайшие годы.