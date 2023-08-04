Депутат Госдумы попросила привести порядок «Остров Людникова» в Волгограде

Остров Людникова сегодня выглядит так Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда и общественники обеспокоены состоянием мемориального комплекса «Остров Людникова», расположенного в поселке Нижние Баррикады. Состояние объекта культурного наследия привело в шок депутата Госдумы РФ Ольгу Занко, да настолько, что она отправила депутатский запрос губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Об этом избранница народа сообщила в своем телеграм-канале.

- О памятнике помнят люди, его посещают. Это легко проверить, изучив отзывы, например, в «Яндексе» — к сожалению, большинство из них разочарованные, много пишут о неудовлетворительном состоянии мемориала, - заявила Ольга Занко. - Всё это особенно печально выглядит в год, когда страна отмечает 80-летие Победы Сталинградской битвы.

По словам депутата, обращение она решила составить по многочисленным просьбам волгоградцев и журналиста Армена Гаспаряна. Сейчас объект культурного наследия оброс бурьяном и местами рушится.

- Со своей стороны тоже готова помочь, уже завтра «Волонтёры Победы» выйдут на субботник и начнут убирать заросли сорняков. Но в остальном очень нужна поддержка властей, - заявила депутат Госдумы Ольга Занко.

Стоит отметить, что в октябре 2022 года уже поднимался вопрос о реставрации объектов мемориального комплекса «Остров Людникова». Мэрия Волгограда искала подрядчика, который бы взялся за приведения в порядок памятный знак на месте ожесточенных боев 138-й стрелковой дивизии полковника Людникова и «Братскую могилу, в которой похоронены воины-ополченцы завода Баррикады».

Озвучивалась первоначальная стоимость ремонта - 2 миллиона 167 тысяч рублей, а составить проектную документацию компания-подрядчик должна была к 1 декабря 2022 года. После этого никаких новостей про «Остров Людникова» не было.