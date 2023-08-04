Игорь Артамонов: Мы стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновляемые общественные пространства в Липецке и поблагодарил горожан за участие в проектах по благоустройству.

В микрорайоне Елецком руководитель региона встретился с инициативными жителями, которые выступили с предложением о создании прогулочной зоны. Концепцию вынесли на голосование на единой онлайн-платформе, которое проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За идею в прошлом году проголосовали больше двух тысяч человек, этим летом проект уже воплощают в жизнь. Жители попросили посадить деревья, сделать качели, лавочки, навесы со скамейками и столами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Очень радует, что жители заинтересованы в благоустройстве родного города. Мы поддерживаем инициативы, которые поступают от граждан и стараемся сделать регион таким, в котором людям хочется жить», – отметил губернатор.

Губернатор побывал и в Молодёжном парке, где сейчас идёт второй этап благоустройства. Работы ведутся по нацпроекту «Жильё и городская среда». В прошлом году за дальнейшее преображение общественного пространства на единой онлайн-платформе проголосовали около 18 тысяч липчан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

До конца лета здесь заасфальтируют пешеходные и велосипедные дорожки, сделают освещение. Инвестор приступил к созданию зоны для барбекю. Для детей в парке планируют установить различные качели, балансиры, игровые комплексы, батуты, скалодром, бизиборды.

Во время первого этапа благоустройства Молодёжного парка на территории общественного пространства обустроили пешеходную аллею, которая соединила улицу Кривенкова с торгово-развлекательным центром «Ривьера».