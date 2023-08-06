В Волгограде 6 районов останутся временно без света 7 августа

В начале недели свет отрубят в шести районах Волгограда Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в понедельник ожидаются массовые отключения электроснабжения. Без света останутся сотни домов в шести районах города, это вынужденная мера из-за планового ремонта электрооборудования. На большинстве адресов электричества не будет в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 7 августа временно будут обесточены Тракторозаводский, Дзержинский, Центральный, Ворошиловский, Кировский и Красноармейский районы.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 13.00 электричество отрубят на ул. Софьи Перовской, 2-8, 9, ул. Оскольской, 11-23, ул. Саперной, 2-10, 2а, 5-17, в пер. Новослободском, 1-9, 2, 4, пер. Часовом, 2-8, с 9.00 до 17.00 – на ул. Дежнева, 1, 3, 5а-21а, ул. Дундича, 1-25, 2-106, 8а, 14а, 29, 60а, 60б, 62а, 118-160, ул. Мечникова, 1-27, 2-26, 13/1, 13/2, ул. Антонова, 1-21, 2-22, 31-81, 45а, 45б, 162-224, 190а, ул. Валуйской, 6, 6а, 11-61, 65-83, 93-101, 99а, 111, ул. Привокзальной, 1а-15а, 2а-24а, 3б-15б, ул. Чекистов, 2-62, 2а, 2б, 2в, 2г, 7-169, 17а, 47а, 62б, 62в, 62г, 62ж, 64а, 64-134, 120а, 171-233, ул. Березовой, 6-24, 15-25, 28-40, 31-39, ул. Левитана, 3-205, 12-234, 25а, 25б, 32а, 205а, 215-223, 234а, 241, 242, 244, 250, 251, 259, 259а, 288, 294, 302, 322, ул. Александрова, 1-29, 7а, 8-206, 21а, 26а, 26б, 31, 35-159, 54б, 157а, 163-219, 188а, 195, 196а, 210-250, ул. Костычева, 1-157, 2-158, 162-204, 163-205, 193а, 209, 211, ул. Сборочной, 2-52, ул. Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, ул. Платиновой, 2, 7, 9, 10, 14, 18, 15, 23, 29, ул. Никелевой, 53, ул. Берилловой, 4а, ул. Нефритовой, 8, 10, 35, ул. Титановой, 5, 11а, 25, 52, ул. Медной, 63, ул. Кабардино-Балкарской, 4, ул. Кобальтовой, 9, ул. Североосетинской, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Алюминиевой, 21, 35, 36, 40, 45, 63, ул. Золотой, 13, 15, 36, ул. Стальной, 34, в пер. Технологическом, 1-23, 2-22, пер. Алюминиевом, 13, пер. Берилловом, 1, 4, пер. Медном, 18, пер. Стальном, 59, пер. Платиновом, 13, 15.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжения не будет на б. 30 лет Победы, 60, 64, 68. В Центральном районе с 9.00 до 17.00 без света останется ул. Глазкова, 22, пр. Ленина, 59р. В Ворошиловском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 17.00 у жителей ул. Карело-Финской, 15-25, 16, 18, ул. Бородина, 1-21, 1г, 1/2, 1/3, 2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 13а, 13б, 22а, ул. Чигорина, 1б, 1/3, 22, ул. Лобачевского, 1-11, 1д, 1е, 2-22, 2а, 14а, 9а, ул. Палладина, 2-12, 2а, 21, 21а, 21б, 19, ул. Автозаводской, 27, 29, 31, 33, ул. Темрюкской, 1-21, 4-10, 8а, 11а.

В Кировском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Курчатова, 4-12, ул. Кирова, 102, 104, 106, ул. Губкина, 3, 3а, 5, ул. Колосовую, 8. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 отключения света ждут жителей ул. Мачтозаводской, 2а, 2б, 2-14, ул. Глубинной, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Лениногорской, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16, ул. Перископской, 35-45, 44-46, ул. Сулеймана Стальского, 2-10, ул. Лесобазовской, 4, 6, ул. Лазоревой, 207-217, ул. Водников, 3.