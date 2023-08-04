Обгорело 80% тела: подростка из Волгограда забрал самолет МЧС после удара током

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Волгоград накануне прибыл спецборт МЧС, чтобы доставить в клинику Нижнего Новгорода серьезно пострадавшего подростка. Самолет ИЛ-76 забрал 16-летнего мальчика, который получил 80% ожогов тела после удара током.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, спецборт оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, что позволяет оказывать помощь во время полета. Серьезно пострадавшего юношу госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Подросток пострадал несколько дней назад в Волгограде от удара током. Его доставили в реанимацию 25-й больницы в тяжелом состоянии 31 июля. У него на 80% обгорело тело.

- После стабилизации состояния переведен в ожоговый центр больницы №25. Учитывая юный возраст пациента, характер и степень травмы после консилиума с окружным ожоговым центром в Нижнем Новгороде было принято решение о переводе пациента для дальнейшего лечения, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Спецборт доставил мальчика в Нижний Новгород 3 августа.

- Во время полета подросток был в стабильном состоянии, без ухудшения, - рассказала врач анестезиолог-реаниматолог федерального центра медицины катастроф Мария Авакова.

А в волгоградском облздраве добавили, что в арсенале медиков ожогового центра 25-й больницы - новое современное оборудование отечественного и зарубежного производства. Специалисты обладают современными методиками помощи пациентам с ожогами и взаимодействуют с коллегами профильных федеральных центров.

- Проведение врачебных консилиумов позволяет выработать тактику лечения или принять решение о переводе на дальнейшее лечение пациентов с тяжелыми поражениями тканей, - подчеркнули в облздраве.