Его отгоняли машинами, но было поздно: бык насмерть разорвал фермера под Волгоградом

Бык убил человека под Волгоградом. Фото: Мария АНАНОВА

Изувеченное тело 61-летнего мужчины нашли неподалеку от животноводческой фермы в Волгоградской области накануне, 3 августа. Мужчину растерзал бык. Страшную находку сделал пастух. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в хуторе Подсосенский Урюпинского района.

В тот день очевидец пас скот в шести километрах от населенного пункта. На поле он обнаружил растерзанное тело мужчины, а поблизости бродил бык. Он поспешил сообщить об этом местным жителям. По всем признакам было очевидно, что несчастный скончался некоторое время назад. А животное в итоге пришлось отгонять машинами.

На теле погибшего нашли множественные травмы, которые нанес разъяренный бык. Рваные раны, ссадина, кровоподтеки и переломы зафиксировали судмедэксперты.

- Признаков криминального характера смерти нет, организована проверка, - добавили в областном следкоме.

Добавим, что случаи нападения быков на людей в регионе нередки. Так, в марте 2022 года бык насмерть затоптал мужчину на заднем дворе (подробнее). В том же году пасечник отсудил 85 тысяч рублей у пастуха за нападение агрессивного быка. Тогда мужчине удалось убежать и спасти себе жизнь (подробнее). В 2023 году бык напал на жителя села Каменное Городищенского района - он скончался спустя пять дней в реанимации. В селе Нижняя Добринка Жирновского района животное убило 60-летнюю женщину.