В музее Волгограда открылась выставка художника Ильи Машкова: фоторепортаж

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова заработала новая экспозиция. Посвящена она художнику, в честь которого и названо учреждение. Волгоградцам и гостям города будет представлен экспозиционный проект «Илья Машков». Выставка состоит не только из работ мастера живописи, но и позволяет познакомиться с его личностью. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с экспозиции Ильи Машкова.

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Постоянная интерактивная экспозиция, посвященная Илье Машкову, открывается в год 60-летия с момента начала работы Волгоградского музея изобразительных искусств. В коллекции 100 живописных и графических работ уроженца станицы Михайловской. Она состоит не только из картин, но и из подлинных предметов мастерской художника.

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В экспозиции соседствуют подлинные произведения Ильи Машкова, фотографии, документы из архива, предметы из мастерской, эффекты дополненной реальности, видеоинсталляции, - рассказали в музее.

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Интерактивный формат выставки позволяет познакомиться с судьбой художника и его проектом по преобразованию родной станицы Михайловской в образцовый городок социалистической культуры.

В Волгограде открылась интерактивная выставка художника Ильи Машкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экспозиция открылась 4 августа и будет постоянной в выставочном зале на улице Чуйкова, 37.