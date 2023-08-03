Игорь Артамонов: Шахматы сочетают в себе спортивный азарт и интеллектуальную деятельность

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Этап детского Кубка России по шахматам проходит в областном центре. В средней общеобразовательной школы №29 Липецка стартовали Всероссийские соревнования по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. В них принимают участие 105 юных шахматистов из 13 регионов России. Открывали турнир президент Федерации шахмат Липецкой области Заур Дзантиев и главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории Андрей Курбатов. Эти соревнования – отборочный этап на Кубок России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет, финал которого состоится в декабре в Ярославской области. Итоги турнира подведут 6 августа.

«Шахматы — уникальный вид спорта, который сочетает в себе спортивный азарт и интеллектуальную деятельность. Прекрасно, что поклонников шахмат в регионе становится все больше. Мы рады гостям из других регионов и благодарим за их внимание к нашему турниру. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.