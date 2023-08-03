Губернатор Гладков: «Формат обучения в Белгородской области определим после 25 августа»

В Белгородской области идет подготовка всех учреждений образования к очному режиму работы. Пока это только подготовка. Решение о том, в каком формате будут работать детские сады, школы и техникумы региона, примут за неделю до начала учебного года. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Сейчас точно известно, что по решению Оперативного штаба Белгородской области, в 20-километровой приграничной зоне однозначно остается дистант. Образовательные учреждения, которые находятся за пределами этой зоны, допускаются к очному и смешанному формату обучения. Ранее министр образования Белгородской области Андрей Милехин сообщал, что для девяти приграничных муниципалитетов региона, а также Белгорода, Яковлевского и Новооскольского округов разрабатываются модели смешанного обучения: очного подхода, онлайн-обучения и самоподготовки. Чиновник отметил, что властям необходимо внести изменения в образовательные программы, чтобы такая модель была принята.

- Мы готовим все учебные учреждения региона к очному режиму работы. Еще раз подчеркну - готовим. Для этого в каждой школе, детском саду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, по навыкам оказания первой помощи у персонала, а также общей антитеррористической безопасности. Но самое главное — ни одно учреждение не вернется к очной работе без письменных согласий родителей и педагогического состава, - подчеркнул губернатор Белгородской области.

Глава региона также отметил, что до 25 августа для всех родителей проведут собрания, где их ознакомят с обновленной системой безопасности.

Кроме того, за неделю до начала учебного года в регионе пройдет еще одно заседание Оперативного штаба, на котором главы районов и округов отчитаются о готовности каждого детского сада и школы. Тогда же и будет приниматься окончательное решение по формату работы каждого образовательного учреждения.