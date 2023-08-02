В Волгограде появится еще одна площадка санавиации для тяжелобольных пациентов

Сейчас вертолетная площадка есть на базе больницы скорой помощи №25. ФОТО: администрация Волгоградской области

На базе Волгоградской областной клинической больницы №1 появится еще одна вертолетная площадка санавиации. Медучреждение ищет подрядчика, который решится возвести новый объект до 30 октября 2022 года, согласно представленному лоту на сайте госзакупок.

Новую вертолетную площадку возведут между домом на улице Бурейской, 12, корпусом № 7 Волгоградской областной клинической больницы № 1, а также территорией Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2.

Согласно документации, общая площадь участка площадки санавиации составляет 1943 квадратных метра. Постоянного базирования вертолета на площадке не предусмотрено, но при этом в планах есть подъездная дорога для автомобилей, которая начинается от территории областной больницы.

Стартовая стоимость работ —3 822 464 рублей. Вся сумма на благоустройство территории пойдет из субсидий, выделенных лечебному учреждению. Построить вертолетную площадку подрядчик должен до 30 октября, а вот когда она начнет функционировать - пока неизвестно.

Напомним, что на данный момент самолет санавиации функционирует на базе городской больницы № 25. Еще одна вертолетная площадка строится в Красноармейском районе на базе городской больницы №15.