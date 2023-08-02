Эксперты отмечают: выдача ипотеки в России выросла на 63%

С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

С начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок на сумму более 675 млрд рублей. В июле оформили 24,6 тысяч жилищных кредитов на 123 млрд рублей, что на треть выше пикового значения за аналогичный период 2021 года.

«В этом году рынок ипотеки развивается рекордно быстрыми темпами, которые уже на 15% превышают результат даже 2021 года. Этому способствуют спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм, в результате чего объем выданной ипотеки в течение двух-трех ближайших месяцев подберется к результату всего 2022 года. Учитывая традиционный сезонный фактор второго полугодия, мы уверены, что по итогам года объем ипотечных продаж значительно превысит 6 трлн рублей. Более точный прогноз можно будет сделать, учитывая эффект от повышения ключевой ставки и другие меры по «охлаждению» рынка со стороны регулятора. Отмечу, что ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом – мы не наблюдаем «перегрева» рынка, показатели просроченной задолженности остаются в пределах нормы», – заявил Анатолий Печатников.

По оценке банка, во втором полугодии вектор спроса заемщиков продолжит смещаться в сторону вторичного жилья. По итогам семи месяцев доля выдач в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 51%, тогда как в начале года она была на уровне 48%. Одновременно банк фиксирует снижение среднего размера жилищного кредита: с начала года среди заемщиков банка он скорректировался до 5 млн рублей.

Во втором полугодии начнкетработать новая программа льготной «Арктической ипотеки», которая готовится к реализации в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, а также частично в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области.

«Точно оценить спрос на арктическую ипотеку мы сможем уже после появления всех условий новой программы, но мы уже фиксируем интерес к ней – в регионах интересуются предложением и спрашивают о возможных датах запуска.», – отметил Анатолий Печатников.