Неожиданностей быть не должно

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия, занятые на работах повышенной опасности, проходят обучение на базе созданного на предприятии собственного Учебного центра по специальной программе, которая предназначена для таких категорий специалистов. Во время тренингов они отрабатывают практические навыки обеспечения безопасности при проведении работ на высоте, в том числе с применением канатных систем доступа.

Для этого в Учебном центре установлен учебно-тренировочный полигон, который позволяет моделировать различные условия при работе, производимой на расстоянии от 1,8 метра от земли. Для выполнения таких действий требуется серьезная предварительная подготовка, во время которой все движения и навыки работника должны быть отработаны до автоматизма, потому что именно падение с высоты считается самой распространенной причиной производственного травматизма.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Основные элементы тренировочного полигона имитируют рабочие зоны: части опоры, столба, наклонной крыши, лестницы. С помощью этих конструкций можно смоделировать различные штатные и внештатные случаи, отработать навыки безопасных действий.

Количество часов в программе обучения зависит от условий производства, в котором занят работник, и составляет от 16 до 40 часов.

Во время теоретической части обучения преподаватель разбирает реальные производственные ситуации, потом сотрудники изучают и сдают теорию.

Практическое обучение позволяет получить навыки, необходимые для непосредственно выполнения работ на высоте. Среди навыков, которые отрабатываются на полигоне - вертикальное и горизонтальное перемещение с применением специальных монтажных поясов и тросов, проведение спасательных операций, в том числе и в замкнутом пространстве.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте завершается экзаменом. Работники, успешно сдавшие экзамен, получают удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте.

После окончания обучения специалисты под руководством опытного наставника проходят стажировку на рабочих местах. В это время сотрудники закрепляют теоретические знания и практические умения, необходимые для безопасного выполнения работ, осваивают и отрабатывают практические навыки, безопасные методы и приемы выполнения производственных задач.

Только после успешного завершения стажировки сотрудники могут приступить к самостоятельной работе.

- За счет повышения общей компетентности сотрудников работа на тренажере позволяет снижать фактор «испуга» в случае неожиданного возникновения критической ситуации, помогает развитию и закреплению полезных навыков применения специализированных средств индивидуальной защиты, – прокомментировал начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии Дмитрий Феклистов.