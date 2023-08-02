«Нет коленного сустава и 15-20 см кости»: бывший футболист «Ротора» Александр Царенко серьезно пострадал в ДТП в Волгограде

"Нива" подрезала маршрутку, которая отлетела в столб. Фото: Вячеслав Демьянов.

Имя Александра Царенко хорошо знакомо футбольным болельщикам Волгограда. Он был частью того яркого «Ротора» 90-х, гремевшего на всю страну. Сейчас Александр Царенко оказался в сложной ситуации. Он сильно пострадал в ДТП в прошлые выходные по дороге из Волгограда в Городище. Требуются дорогостоящие операции и восстановление. Волгоградцы организовали сбор средств для известного футболиста и тренера, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Авария произошла в субботу, 29 июля, в Дзержинском районе. Александр Царенко ехал в маршрутке №110 в Городище к своим родителям. Напротив ТЦ «Столплит хоум» на улице Исторической маршрутку подрезала «Нива». Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказал друг Александра Царенко Вячеслав Демьянов.

- Маршрутка ехала по первой полосе. И вроде резко выехала «Нива» с другого ряда, пересекла траекторию, чтобы попасть на заправку, - рассказал волгоградец.

Маршрутчик пытался уйти от удара с другой машиной, но этого не вышло. 110-я сначала столкнулась с «Нивой», залетела на бордюр и влетела в столб. В сводках регионального Главка МВД сообщается, что авария произошла 29 июля в 14.10.

- 56-летняя водитель, управляя автомобилем «Лада-2131», двигаясь по улице Историческая со стороны улицы 51-й Гвардейской Дивизии в сторону улицы Домостроителей, напротив дома №160 по улице Историческая при перестроении, не убедившись в безопасности маневра, совершила столкновение с попутно двигающимся автомобилем «Форд Транзит» под управлением 61-летнего водителя. От удара автомобиль «Форд» отбросило на световую опору, - полицейские уточнили, что были госпитализированы 68-летняя, 62-летняя и 56-летний пассажиры маршрутки.

Александр Царенко сидел у поручня и автоматической двери в салоне маршрутки. И среди трех пострадавших получил самые серьезные травмы.

- То ли в момент первого столкновения, то ли второго он ударился об этот поручень ногой. И случилось то, что случилось. На сегодняшний день нет коленного сустава и 15-20 сантиметров кости от верхней части колена, сегодня должны были делать операцию. Должны поставить 3 протеза, соединить пластинами. Это стоит определенных денег, точную цифру назвать сложно, - рассказал Вячеслав Демьянов.

Александр Царенко находится в 25-й больнице. Фото: Вячеслав Демьянов.

Александр Царенко находится на лечении в травматологии в 25-й больнице. Только операция стоит не менее 60 тысяч рублей. Она прошла сегодня, но за нее еще предстоит заплатить.

- Сегодня четвертый день после аварии, ни перевозчик, ни страховщики, ни полицейские – дознание же должно идти из-за тяжкого вреда здоровью, ни виновница не обратились к нам. Человек попал в такую ситуацию не по своей вине. Я с утра разговаривал с Александром до операции, он сказал, что надеется, что теперь будет хотя бы сидеть, все 4 дня он лежал, - отметил Вячеслав Демьянов.

А еще будет длительное восстановление – 6-8 месяцев, причем это в лучшем случае. Пока неизвестно, сколько именно потребуется денег на всю реабилитацию. Футбольная общественность Волгограда и области организовала сбор средств, инициаторами стали родители, чьих детей в Городище тренирует Александр Царенко. Нужна помощь каждого. Деньги на восстановление медалиста чемпионатов России в составе «Ротора» можно перечислить через Сбербанк по ссылке.

СПРАВКА

Александр Царенко выступал за «Ротор» с 1992 по 1996 год. Вместе с волгоградской командой полузащитник стал серебряным призером чемпионата России 1993 года и бронзовым медалистом 1996 года, был финалистом Кубка России, играл в матчах еврокубков, в том числе в памятной игре на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» (2:2). Также он защищал цвета городищенской «Звезды», камышинского «Текстильщика», волгоградских «Олимпии» и «Железнодорожника», волжского «Торпедо». Выступал за «Тюмень», «Содовик», нижегородский «Локомотив». После завершения карьеры футболиста Александр Царенко стал тренером, работал в ФК «Волгоград» и «Звезде», на протяжении последних нескольких лет тренирует детей в Городище, участвует в ветеранских турнирах по футболу.