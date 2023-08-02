Мэрия Волгограда отозвала иск к олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой

Елена Исинбаева погасила долги в Волгограде Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Волгограда не будет судиться с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Еленой Исинбаевой. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, иск к спортсменке был отозван.

- Елена Исинбаева оплатила образовавшуюся задолженность за пользование земельным участком, на котором расположена парковка, до вынесения судебного решения по исковому требованию. В связи с этим иск к ней был отозван муниципалитетом Волгограда, - отметили в мэрии.

Сообщается, что это стандартная практика, если долги погашаются в полном размере.

Напомним, поводом для иска стали задолженности за подземную парковку в доме на улице Двинской в центре Волгограда. Чиновники уверяли, что это никак не связано с шумихой, которая возникла из-за работы Елены Исинбаевой в Международном олимпийском комитете и ее проживании на Тенерифе. Спортсменка в сентябре возобновит деятельность в МОК, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности.

Стоит добавить, что мэрия Волгограда уже не первый раз подавала в суд на собственников мест на подземной парковке дома на улице Двинской. Дело в том, что стоянка принадлежит жильцам, а земля под ней – нет. Соответственно нет договоров аренды или пользования.