На юге Волгограда «Концессии водоснабжения» заменили 118 метров канализационного коллектора

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

В Кировском районе Волгограда завершилась замена 118 метров канализационного коллектора. «Концессии водоснабжения» проводили работы без отключения воды жителям благодаря переключению на альтернативную схему канализации.

- Сложность работ заключается в величине диаметра трубопровода - 600 миллиметров, глубине залегания - порядка 8 метров, а также расположению коммуникаций в плотной жилой застройке, - отметили в компании.

«Концессии водоснабжения» перенесли канализационный коллектор на расстояние от жилых домов, чтобы его было проще эксплуатировать и модернизировать. Был проложен современный полимерный трубопровод «КОРСИС», который должен прослужить 50 лет. Всего поэтапно предстоит заменить 3600 метров сети.

Модернизация канализационного коллектора в Кировском районе началась после просадки грунта на данном участке. После обследования выяснилось, что трубопровод был проложен в 60-е годы и ни разу капитально не ремонтировался.