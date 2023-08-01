Волгоградские локации вошли в топ-10 самых популярных литературных объектов Поволжья

Фото: пресс-служба МегаФон

Тренд на внутренний туризм увеличил интерес к музеям и памятникам известных писателей. Наибольший объем гостевого трафика вблизи них зафиксировали в Татарстане, Астраханской, Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях. Рейтинг составили аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные пользователей.

Наиболее популярное туристическое место в Волгоградской области — музей букварей народов мира в городской библиотеке имени А.С. Пушкина. Оно является уникальным, где основа экспозиции — буквари, собранные практически со всех стран мира. Здесь можно увидеть образцы древней письменности: Всеясветную грамоту древних славян, Руны – письменность древних германцев, азбуку для людей с нарушением зрения и многое другое. У посетителей есть возможность не только посмотреть, но и прикоснуться к предметам выставки, например, взять в руки любую понравившуюся книгу. Один из главных экспонатов — «Лестница грамотеев», которая позволяет каждому определить уровень знания родного языка.

Не остается без внимания и памятник зайке Агнии Барто в городском саду Волгограда. Скульптура иллюстрирует легендарное стихотворение об оставленной под дождем игрушке, при этом гораздо веселее своего литературного прототипа.

Волгоградцы и гости города могут в режиме онлайн делиться впечатлениями от посещения музеев благодаря высокоскоростному мобильному интернету. За последний год туристов, прибывающих в музей стало больше на 270%, а к памятнику зайке из стихотворения Агнии Барто на 121%. Среди приезжих 13% — гости из других регионов страны. Ежемесячно они прокачивают в этих местах более 900 Гб трафика, такого объема данных хватит на чтение 450 тысяч книг в электронном формате.

По итогам независимого исследования международной компании Ookla® во втором квартале 2023 года медианная скорость скачивания в сети LTE у оператора в регионе составила 25,53 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 30 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в столице региона — медианная скорость скачивания здесь равна 28,29 Мбит/с.

В топ 10 рейтинга «литературных» мест вошли также дом-квартира Мусы Джалиля и музей Л.Н. Толстого в Татарстане, дом-музей Велимира Хлебникова в Астрахани, дом-музей Чернышевского в Саратове, музей Горького в Нижнем Новгороде, памятник Салавату Юлаеву и дом-музей Сергея Аксакова в Уфе.