В Волгограде заработал огромный распределительный центр торговой сети

Изобилия продуктов питания и других товаров на прилавках магазинов Волгограда и области станет еще больше. И дело не в каком-то волшебстве. В городе открылся большой распределительный центр розничной компании X5 Group. Объект в Краснооктябрьском районе Волгограда обеспечит бесперебойные поставки продукции в магазины, снизит время и затраты на доставку и увеличит число товаров, в том числе местных.

Строительство распределительного центра было завершено в сжатые сроки. Возводить его начали в 2022 году, а уже 28 июля 2023 года состоялось торжественное открытие. Размер сооружения впечатляет – почти 43 тысячи квадратных метров, несколько зон хранения продукции. Это по-настоящему город в городе. Очень важно, что логистический центр находится в удобном месте – не мешает жизни жителей Волгограда, при этом он расположен в черте города. С открытием объекта были трудоустроены несколько сотен волгоградцев – жителей областного центра и близлежащих городов и населенных пунктов.

- Было организовано 350 новых рабочих мест, что немаловажно для Волгоградской области. И самое главное – с достойной заработной платой и оптимизацией трудового процесса. Видно, что здесь заботятся и о товаре, и о сотрудниках, - отметил заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. - В Волгоградской области 6 торгово-распределительных центров различных сетей розничной торговли. Наш регион занимает серьезную позицию в транспортно-логистической инфраструктуре. Есть выходы по всем направлениям, присутствует весь транспорт, который можно использовать для доставки различных товаров.

Через распределительный центр уже сейчас проходят порядка 5,5 тысяч наименований товаров, которые отправляются в 410 магазинов «Пятерочка. При этом продукты будут доставляться не только по Волгоградской области, но также и в Астраханскую. Кроме того, на территории логистического комплекса также расположен распределительный центр «Чижика», отсюда в перспективе будут снабжаться до 200 магазинов сети.

- Открытие распределительного центра — это серьезное событие для нас, которое позволит качественно изменить развитие Волгоградской области. Продукция сможет быстрее и дешевле приезжать в магазины, появляется возможность более активно работать с волгоградскими поставщиками, что позволит увеличить количество местных товаров на полке, - рассказала исполнительный директор территории «ЮГ» торговой сети Раиса Полякова, уточнив, что в Волгоградской области сейчас работают 254 магазина «Пятерочка», а до конца года откроются еще 40. - Конечно, у нас большие планы и на следующие годы.

Появление такого объекта в Волгограде дает возможность местным поставщикам увеличить число своей продукции в магазинах. А в области производят много чего вкусного и полезного. Торговая сеть имеет около 90 соглашений с волгоградскими производителями. Это число будет только расти.

- Взаимодействие с коллегами и торговыми сетями выстраивается в рамках социально-экономического сотрудничества. Заключаются соответствующие соглашения. Одним из условий, и мы считаем это существенным, является работа с местными поставщиками, чтобы они, в том числе сельхозтоваропроизводители, могли предоставлять продукцию нашему населению, - подчеркнул Олег Николаев.

До появления логистического центра в Волгограде продукция доставлялась из Ростовской области – все-таки это несколько часов дороги. Теперь же время на доставку свелось к минимуму. Значит, волгоградцы смогут покупать к своему столу еще более свежие продукты. А о сохранении качества товаров на распределительном центре позаботились. Он состоит из нескольких зон, в каждой из которых свой температурный режим. Есть и камеры газации бананов. Фрукты доставляются из разных стран в зеленой массе, то есть еще не созревшими. Затем их довозят до распределительного центра, где в специальных помещениях бананы дозревают.

- Камера подразумевает собой выработку и производительность в районе 350 тонн в неделю, 1,5 тысячи тонн в месяц. Каждая камера ежесуточно выпускает 50 тонн бананов. Срок вызревания от момента, когда бананы пришли в зеленой массе до попадания в магазины, составляет 7 суток, - поделился секретом созревания фруктов директор распределительного центра Борис Чернышов, уточнив, что на прилавки бананы поступают после проверок, которые подтверждают их высокое качество.

Работа сотрудников на объекте максимально упрощена. Несмотря на огромные пространства, все выполняется при помощи техники. Проще говоря, ручной труд сведен к нулю. А еще сотрудники видят на специальном табло, сколько они уже успели сделать за день. На территории есть комнаты для персонала, столовая со вкусным меню, на входе – медицинский кабинет.

- У нас полностью автоматизированная работа сотрудников, минимизируем труд человека, увеличиваем их доход. У нас используются самые лучшие технологии, которые есть в нашей стране, мы максимально оптимизируем трудовые затраты. А сотрудники получают достойную зарплату и развиваются внутри компании, - добавил директор распределительного центра Борис Чернышов.

А еще большое внимание было уделено сохранению окружающей природы. Дело в технологии, применяемой для хранения товаров, система охлаждения здесь работает не на фреоне, а СО2, это снижает выбросы в атмосферу до нуля и не загрязняет окружающую среду.

Также во время торжественной церемонии открытия распределительного центра были отмечены сотрудники, которые успели себя проявить во время работы. Им были вручены дипломы администрации Волгоградской области.