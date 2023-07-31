В Волго-Ахтубинской пойме вовсю цветут лотосы: фоторепортаж

На озере в пойме цветут лотосы
Фото: Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области наступила пора цветения лотосов на озере. Красивое место с ярко розовыми растениями в конце июля традиционно становится популярным среди туристов. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж с озера лотосов в Волго-Ахтубинской пойме.
Пик цветения еще не наступил
Фото: Эдуард Пальгунов
Озеро лотосов - настоящая красота!
Фото: Эдуард Пальгунов
В выходные дни на озеро с краснокнижными цветами устремляются сотни отдыхающих. На полянке возле водоема места для парковки хватает не всем. Поэтому туристы бросают машины вдоль дороги. При этом большинство на озере – волгоградцы, кто-то впервые, а кто-то регулярно приезжает, чтобы полюбоваться красотой.
Туристы бросают машины прямо на дороге, припарковаться у озера непросто
Фото: Эдуард Пальгунов
Лотос орехоносный внесен в Красную книгу
Фото: Эдуард Пальгунов
- Я впервые приехала на озеро лотосов. Давно слышала о нем и о том, что в России подобных мест очень мало. Это место впечатляет своей красотой, - рассказала жительница Волгограда.
Люди осторожно спускаются к воде – ступеньки есть не везде – и пытаются сделать красивые фотографии. Многие пытаются достать до цветка, чтобы запечатлеть себя на снимке, держа лотос в руке. А кто-то вовсе срывает растения, потому виднеются одни стебельки. Есть и такие приезжающие, которые портят информационные стенды. Культурный отдых знаком не всем.
Некоторые туристы портят информационные стенды
Фото: Эдуард Пальгунов
Люди срывают лотосы. Зачем?
Фото: Эдуард Пальгунов
Экологи подчеркивают, что лотосы будут цвести до начала осени, а пик придется на август. Тем не менее, уже сейчас озеро усыпано розовыми растениями. Выглядит это прекрасно!
Туристы хотят как можно ближе спуститься к цветам
Фото: Эдуард Пальгунов
- Обычно цветение лотоса на территории парка «Волго-Ахтубинская пойма» начинается во второй половине июля и продолжается до середины сентября. Пик цветения, как правило, приходится на середину августа, - отметили в облкомрироды.
В выходной день у озера аншлаг
Фото: Эдуард Пальгунов
Туристов просят бережно обращаться с цветами. На озере растет лотос орехоносный, который занесен в Красную книгу.