В Волго-Ахтубинской пойме вовсю цветут лотосы: фоторепортаж

На озере в пойме цветут лотосы Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области наступила пора цветения лотосов на озере. Красивое место с ярко розовыми растениями в конце июля традиционно становится популярным среди туристов. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж с озера лотосов в Волго-Ахтубинской пойме.

Пик цветения еще не наступил Фото: Эдуард Пальгунов

Озеро лотосов - настоящая красота! Фото: Эдуард Пальгунов

В выходные дни на озеро с краснокнижными цветами устремляются сотни отдыхающих. На полянке возле водоема места для парковки хватает не всем. Поэтому туристы бросают машины вдоль дороги. При этом большинство на озере – волгоградцы, кто-то впервые, а кто-то регулярно приезжает, чтобы полюбоваться красотой.

Туристы бросают машины прямо на дороге, припарковаться у озера непросто Фото: Эдуард Пальгунов

Лотос орехоносный внесен в Красную книгу Фото: Эдуард Пальгунов

- Я впервые приехала на озеро лотосов. Давно слышала о нем и о том, что в России подобных мест очень мало. Это место впечатляет своей красотой, - рассказала жительница Волгограда.

Люди осторожно спускаются к воде – ступеньки есть не везде – и пытаются сделать красивые фотографии. Многие пытаются достать до цветка, чтобы запечатлеть себя на снимке, держа лотос в руке. А кто-то вовсе срывает растения, потому виднеются одни стебельки. Есть и такие приезжающие, которые портят информационные стенды. Культурный отдых знаком не всем.

Некоторые туристы портят информационные стенды Фото: Эдуард Пальгунов

Люди срывают лотосы. Зачем? Фото: Эдуард Пальгунов

Экологи подчеркивают, что лотосы будут цвести до начала осени, а пик придется на август. Тем не менее, уже сейчас озеро усыпано розовыми растениями. Выглядит это прекрасно!

Туристы хотят как можно ближе спуститься к цветам Фото: Эдуард Пальгунов

- Обычно цветение лотоса на территории парка «Волго-Ахтубинская пойма» начинается во второй половине июля и продолжается до середины сентября. Пик цветения, как правило, приходится на середину августа, - отметили в облкомрироды.

В выходной день у озера аншлаг Фото: Эдуард Пальгунов

Туристов просят бережно обращаться с цветами. На озере растет лотос орехоносный, который занесен в Красную книгу.