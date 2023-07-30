Волжанам рассказали, где находятся действующие бомбоубежища: полный список адресов

Убежища оборудуют всем необходимым Фото: Павел КЛОКОВ

В городе Волжском Волгоградской области вновь начали приводить в порядок места, предназначенные для укрытия. В городе-спутнике насчитывается десятки действующих бомбоубежищ, полный список адресов предоставили в администрации Волжского.

- На данный момент 70% подвалов приведены в порядок, вычищены, оборудуются кранами для питьевой воды и системами освещения, - сообщили в пресс-службе города-героя.

Ниже приводим полный список адресов, где находятся оборудованные бомбоубежища.

Квартал №101: Кирова 25

Квартал №102: Кирова 3А, 5, 9, 13, 13А, 13Б

Квартал №1, 1а: Ленина 32, 36, Московская 12-14, 16, 18, Комсомольская 33, 37, 41, Набережная, 29, Гайдара 22

Квартал №2, 2а: Ленина 23, 24, 26, 30, Волгодонская 2, Чайковского 17, 19

Квартал №3: Фонтанная 5, Ленина 24, Чайковского 17, 19

Квартал №5: Ленина 18, Фонтанная 6, Чайковского 13, 15

Квартал №6: Ленина, 8, 10, 14, Циолковского, 18, Чайковского 3

Квартал №7: Чайковского 2, 6, 12, 14, Набережная 7, 15, 17

Квартал №8: 19 Партсъезда 2, 4, 8, Логинова 15, 17

Квартал №8: К. Маркса 1, 11, 19 Партсъезда 2, 4, 8

Квартал №9, 10: Ленина 7, 9, 15, Циолковского 13, Р. Зорге 4, К. Маркса 8

Квартал №12, 13: Ленина 23, 27, 29, Р. Зорге, 10, Волгодонская, 2

Квартал №14: Ленина 33, 47, Р. Зорге 20, 26, 30, 32

Квартал №15, 16: Ленина, 38/Гайдара, 1, Ленина 42/Кухаренко, 2, Кухаренко 10, Набережная 45

Квартал №18: Комсомольская 21, Пушкина 10/Коммунистическая, 28, Р. Зорге 32/

Коммунистическая 42, Р. Зорге 11

Квартал №19, 20: К. Маркса 17, 27, Ленинградская 12, 20, 19 Партсъезда 14, 24

Квартал №21, 21а: 19 Партсъезда 26, 34, Камская 1, 3, Комсомольская 12,14, К. Маркса 29, 31, 41, 43

Квартал №22: Комсомольская, 9, 19 Партсъезда 42, 44, 46, 48, 50, Коммунистическая 14, 16, 20, К. Маркса 47/Комсомольская 13, К.Маркса 11, 49, 51, 55, 57, 59

Квартал №23: Комсомольская 15, К. Маркса 14, 16, 18, 20, 24, Коммунистическая 24, 26, Пушкина 3, 5, 9, 11

Квартал №26 : К.Маркса 26, 44, Пушкина 19, 21, 25, 27, 31, Коммунистическая 23

Квартал №27: Коммунистическая 13, 15, Рабоче-Крестьянская 16, 20

Квартал №29: Рабоче-Крестьянская 13, Свердлова 18, 22, К.Маркса 71

Квартал №34: Ленина 55, 61, 65, Свердлова 11, 17, 25, 31, Космонавтов 21, 25, Карбышева 10

Квартал №35: Ленина 67, Ленина 71, Космонавтов 10, 12, Молодежная 13

Квартал №36: Ленина 75, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, Молодежная 14, 16, 22, 24, Советская 2, 4, 8, 10, Энгельса 1,3, 5, 7А, 7Б, 9, 9А, 11

Квартал №37: Ленина 48, 50, 56, 58, Космонавтов 9

Квартал №38: Ленина 56, 58, Космонавтов 9

Квартал №39: Ленина 80, Набережная 57, 59, 65А,69А,77, 79, 81,83, Сталинградская 11, 15, 17, Молодежная 2, 4, 6, 8

Квартал №40: Карбышева 42,44,30, Энгельса 17, 19, 21, 29, Советская 7, 9, 17, 19, Молодежная 32

Квартал №41: Карбышева 46, 50А, 58А, 60, 62, Энгельса 12, 18, 20, Советская 23, 25, 27, 29, 31,33, 35, 35А,37, 41, 41А, 41Б, 43, 45, Заводская 1, 3,5,7,9,11

Квартал №42: Советская 14, 16, 18, 20, 22,28,30, 32, 36, 38, 40 Ленина 101, 105, 107,

Микрорайон №7: Ленина 113, 117, 119, 129, Советская 53, Академика Королева 10, 16

Микрорайон №8: Молодежная 36, 38, Карбышева 15, 17, 19, 21, 25, 27,29,31, 33, 33А, 35А, 37, 39, Пушкина 32А, 38А,50А, Энгельса 33, 35,41, 47

Район Энерготехмаша: Карбышева 41

Микрорайон №9: Пушкина 54, 56, 58, 60, 68, Машиностроителей 3, 5,9, пл. Труда 1, 2, 7, 9, 13,17, Химиков 12, 16

Микрорайон №10: Пушкина 70, 78, 80, 90, 98, Химиков 1, Мира 15, Пионерская 21, 25

Микрорайон №10/16: Пионерская 39-43, 45, 46, 48

Микрорайон №16: Пионерская 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, Пушкина 106, 108, 112, 114, 116, Нариманова 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, Мира 17, 19, 21, 23, 27, 29

Микрорайон №11: б-р Профсоюзов 26, 28, Мира 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, Дружбы 1, 3, 7, Пионерская 11, 13, 15, 17, 19

Микрорайон №12: Дружбы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Пионерская 5, Карбышева 51, 53, б-р Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22

Микрорайон №13: Мечникова 6

Микрорайон №14: Ленина 98, 98А,98Б, 116, 128, 144, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184

Микрорайон №15: Ленина 239, Большевистская 47, 54, 74

Микрорайон №17: Нариманова 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 12, 12А, 14, 16, 18, 22, Пушкина 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 47А, 49, 51, Александрова 17, 17А, 21, 23, 25,31, 33, 35, 37, 41

Микрорайон №18: Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 36А, 38, 40, 42, 48, 52, Дружбы 15, 17, 19, 25, 29, 31,33А, 39, 41, 45, Пионерская 10, 12, 16, 18, Александрова 11, 13, 13А, 15, 15А, Нариманова 5, 7, 11, 15

Микрорайон №19: Дружбы 18, 20, 30, 32, 34, 38, Карбышева 71, 73, 75, 85, 85А, 91, 95, Александрова 5, 9, Пионерская 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А

Микрорайон №21: Пушкина 136, 138, 140, Александрова 22, 24, 26, 28, 30, 32, Мира 61, 65, К. Нечаевой 1, 9, 11

Микрорайон №22: Пушкина 142, 144, 148, 150, К. Нечаевой 2, 4,6,8,12,14, Мира 75, 79, 85, 67, Оломоуцкая 31, 33, 35А, 35Б, 39, 41, 45, 47, 49, 51

Микрорайон №23: Мира 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, Александрова 2, 4,8,10, 10А, 10Б, 12, 14, 16, 18, Дружбы 51, 53, 69, 69А, 73, 75, 81, 83, 85, Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 23, 25, 27

Микрорайон №24: Мира, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162, Оломоуцкая 44, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 64А, 68, 72, 80, 84, 40 лет Победы 65, 67, 69 71, 73, 75, 75А, 77, 77А, 81, 83, 85, 87

Микрорайон №25: Мира 86, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 108, Оломоуцкая 30, 32, Дружбы 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 107, 40 лет Победы 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63

Микрорайон №26: Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, Оломоуцкая 22, 28, Карбышева 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 125, 125А, 40 лет Победы 35, 39

Микрорайон №27: Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Ленина 371, 371А, 373, 375, 375А, 377, 379, Оломоуцкая 8, 10, 12 16

Микрорайон №28: Ленина 353, Карбышева 120, 132, им. Ю.П. Харламова 4

Микрорайон №30: Пушкина 174, 178, 182, 184, 186, Мира: 113А, 115, 117, 121, 123, 40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, ул. 87 Гвардейская 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Микрорайон №31: Мира 114, 120, 128, 134, 140, 142, 142А, 142В, 40 лет Победы 52, 56,87 Гвардейская 37,39, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 65, Дружбы 113, 121, 123, 127, 133

Микрорайон №32: Карбышева 131, 133 135, 137, 139, 141, 143, 151, 153, 87 Гвардейская 29, 31, Дружбы 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, , 40 лет Победы 46, 50,

Микрорайон №37: Мира 131, 133, 145, 161

Микрорайон №38: Медведева 57

Микрорайон №32А: Ленина 397, 401, 401Г, 401Д, Карбышева 164, 164Б, 164В, 164Г, 166, 166А, 168, 170 172, 87 Гвардейская 21, 23, 25, 40 лет Победы 18, 20, 22

Микрорайон №36: 40 лет Победы, 5

СЭС, Водоканал: Карбышева 5, 5А