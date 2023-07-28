В Волгоградской области прошли диспансеризацию 223 тыс. пенсионеров с начала года

Пожилые люди стали активнее проходить обследование Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области набирает популярность специализированное обследование пожилых людей. Только с начала 2023 года гериатрические кабинеты в рамках диспансеризации посетили 223 тысячи пациентов старше 60 лет. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Облздрав.

Также в 2023 году более 5 тысяч пожилых жителей региона решили пройти медобследование. К тому же, этому способствует наличие специализированных гериатрических кабинетов, которые разработаны по проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Всего в регионе создано 48 таких площадок. До конца года запланировано открытие еще шести подобных гериатрических кабинетов: в Быковском, Руднянском, Чернышковском, Ольховском, Алексеевском и Нехаевском муниципальных районах.

В целом специализированное стационарное лечение с начала года прошли более 3 тысяч пенсионеров. Чаще всего выбирали центры в Волгоградском областном госпитале ветеранов войн, а также в профильном отделении больницы № 11, где были выполнены ремонты гериатрического, терапевтического, реабилитационного отделений, для которых закуплено более 80 единиц медицинского оборудования.

Развитие гериатрической службы Волгоградской области проводится с 2019 года по регпроекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» нацпроекта «Демография».