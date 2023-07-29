«Ты в себя поверил?»: в Волгограде мужчина на Audi устроил стрельбу и угрожал инспекторам ГИБДД

Кадр с видео региональной полиции

В Волгограде вечером 28 июля задержали водителя Audi Q8. Произошло это рядом с ТРК «Европа Сити Молл». Мужчина угрожал и оскорблял сотрудников полиции, оказывая сопротивление.

А все началось в Дзержинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, у дома №105а по проспекту Жукова водитель дорогой иномарки во время дорожного конфликта начал стрелять по машине Skoda Fabia, после чего умчался. Волгоградцы сообщили информацию о стрельбе в полицию.

И уже в Центральном районе инспекторы ГИБДД задержали водителя Audi, который был очень разъярен, да еще и пьян. Он начал сыпать оскорбления в адрес офицеров.

- Ты что, в себя поверил что ли? Ты в себя что ли поверил? – повторял мужчина полицейским. Если бы не твои погоны… - а дальше следовала обсценная лексика.

У мужчины изъяли травматический пистолет. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

А после того, когда дебошир спросил, записывает ли полицейский происходящее на видео, он ударил по камере. У водителя нашли и изъяли травматический пистолет «Глок». После проведение медосвидетельствование подтвердилось, что он был пьян.

- Водитель доставлен в отдел полиции: в отношении него составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения; неповиновение законному требованию сотрудника полиции; стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах, - отметили в региональном Главке МВД.

Материалы были направлены в суд. За неповиновение требованию полицейского волгоградцу грозит до 5 суток ареста. Материалы по факту оскорбления инспекторов ГИБДД будут переданы следователям.

Напомним, вечером 27 июля пьяный священник устроил ДТП в Волгограде, после чего оскорблял полицейских, а одного даже ударил. Той же ночью в центре города пассажир спортивного автомобиля Chevrolet Camaro устроил стрельбу в воздух из пистолета.