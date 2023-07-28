Генпрокуратура хочет взыскать в доход государства акции «Волжского оргсинтеза»

Государство хочет вернуть контроль над заводом. Фото: zos-v.ru, сайт АО "Волжский Оргсинтез"

В Арбитражный суд Волгоградской области поступил иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства 100% акций одного из крупнейших химпредприятий региона - АО «Волжский оргсинтез», сообщает сайт volgograd.kp.ru. В материалах дела указано, что суд принял иск к производству 25 июля. Все акции предприятия, а также движимое и недвижимое имущество завода арестованы.

- Истец ссылается на то, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО «Волжский оргсинтез» (ранее - Волжское производственное объединение «Оргсинтез» имени 60-летия Союза ССР, далее - государственное предприятие, ПО «Оргсинтез»), представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства предприятия, а также противоправного завладении им ответчиком, - говорится в определении суда о принятии обеспечительных мер.

Ответчик по делу - бизнесмен Александр Соболевский. Среди третьих лиц – ФНС, Росимущество и региональный комитет по управлению госимуществом, само предприятие. Согласно заявленным требованиям, в пользу государства из незаконного владения истребуют 2 344 925 обыкновенных акций по 0,2 рубля номиналом. По данным АО за 2022 год, уставный капитал предприятия составляет почти 469 тысяч рублей.

По мнению Генпрокуратуры, собственник госпредприятия не проводил приватизацию. Тем, не менее в 1993-1996 годах региональный фонд имущества незаконно отдал ценные бумаги завода новым владельцам, среди которых оказались резиденты иностранных государств.

Напомним, предприятие выпускает базовую химию, кормовые добавки и флотореагенты. Выручка АО «Волжский оргсинтез» за 2022 год превысила 15 миллиардов рублей, чистая прибыль – почти 3 миллиарда.

Следующее заседание по делу в суде назначили на 17 августа 2023 года.