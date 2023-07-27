Врачи спасли выпускника волгоградского вуза с болезнью Крона и тромбами в легких

Врачам удалось спасти жизнь выпускника и поставить его на ноги за 1,5 месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больницу скорой медицинской помощи №25 города Волгограда поступил пациент со сложным аутоиммунным заболеванием кишечника, известным как болезнь Крона, а также с многочисленными тромбами в легких. Врачам удалось сотворить практически чудо, но не без помощи сильного биологического аппарата. Историю спасения молодого человека рассказали в пресс-службе Облздрава.

Волгоградский студент попал в больницу после того, как попал стрессовую ситуацию. Студент сдавал сессию, готовился к защите диплома, много нервничал и плохо питался, а незадолго до этого еще и переболел коронавирусной инфекцией.

Чувствовал себя молодой человек очень плохо – бледный, с высокой температурой, расстройством кишечника и сильными болями. Врачи решили обследовать пациента с помощью колоноскопа. Специалисты пришли к неутешительному диагнозу - болезнь Крона. Это аутоиммунное заболевание неизвестной этимологии, поражает все слои стенок органов ЖКТ.

Вдобавок ко всему, рентгенография показала двустороннюю тромбоэмболию ветвей лёгочной артерии.

- Болезнь Крона и тромбоэмболия – сложное сочетание заболеваний, которое требует подбора индивидуальной методики лечения, - отметила заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКБ СМП № 25 Галина Королёва.

Для лечения тяжело больного пациента медики решили применять генно-инженерный биологический препарат. Благодаря ему врачам удалось поставить на ноги молодого человека всего за полтора месяца. Сейчас выпускника вуза выписали и назначали ему дальнейшее лечение, а также дали рекомендации по ведению образа жизни, который бы не допустил обострения заболевания.