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Общество27 июля 2023 7:50

Губернатор Гладков: «Белгородской области одобрили заявку на 600 млн рублей на покупку автобусов»

Вторая заявка на 350 млн сейчас на рассмотрении Правительства РФ

Белгородская область получит от Правительства Российской Федерации 600 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение 47 автобусов. Об одобрении заявки рассказал губернатор Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в соцсети.

По словам главы региона, автобусы большой вместимости придут и начнут работать на маршрутах в Белгороде. А для Старого Оскола и Алексеевки будут закуплены автобусы средней и малой вместимости.

Кроме того, сейчас в Правительстве РФ на рассмотрении находится вторая заявка от Белгородской области на сумму в350 миллионов рублей. Эти средства также пойдут на закупку пассажирского транспорта.

- Деньги также пойдут на приобретение автобусов в другие населенные пункты, в том числе в Яковлевский округ, я говорил об этом неоднократно. Надеюсь, что тоже положительное решение будет принято и наши жители, то есть вы, дорогие друзья, почувствуете разницу между тем пассажирским транспортом, который находится на сегодняшний момент на рейсах, и тем новым, который в ближайшее время начнет работать, - отметил губернатор Белгородской области.

Также Вячеслав Гладков рассказал, что в Волоконовскую центральную районную больницу поступило 4 единицы специализированного транспорта, который в первую очередь будет направлен в сельские территории.

- В этом году, напомню, у нас в плане приобретение 52 автомобилей для системы здравоохранения, для первичного звена, 30 уже в работе, еще 22 автомобиля поступят до конца сентября. Стараемся сделать все, чтобы возможность получения быстрой и своевременной помощи, качественных медицинских услуг была у всех жителей, не только у городских, но и, конечно же, у сельских. Будем стараться и дальше эту работу продолжать, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

БИЗНЕС-ПРЕСС