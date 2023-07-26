Поступил с 50% ожогов тела: волгоградские врачи спасли жизнь попавшего в ДТП мужчины

На протяжении 2,5 месяцев врачи ожогового отделения боролись за жизнь Олега ФОТО: Облздрав Волгоградской области

В ожоговом отделении волгоградской больницы скорой помощи №25 врачи на протяжении 2,5 месяцев боролись за жизнь гражданина Беларуси Олега Печура. Мужчина пострадал во время аварии и получил около 50% ожогов тела. Об этой истории сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГКБ СМП №25.

В апреле 2023 года Олег Печур попал в ДТП на трассе в Михайловском районе. Его автомобиль воспламенился, но, к счастью, водитель выжил, несмотря на многочисленные травмы. Во время тушения пламени у мужчины пострадали голова, шея, верхняя часть тела. На сегодняшний день, Олег наконец полностью выздоровел и выписался из больницы.

- Хочу выразить безмерную благодарность за заботу, чуткость, внимательность, профессионализм, доброжелательность, юмор, уход и поддержку всему коллективу ожогового отделения, - такое послание специалистам ожогового отделения оставил выписавшийся пациент.

Спасенный мужчина поблагодарил каждого работника отделения, благодаря усилиям которых ему удалось встать на ноги.