Проект ЕвроХим-ВолгаКалия стал лауреатом Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Заявка на создание в городе Котельниково второй очереди парка «Аксайская Дубрава», разработанная при содействии градообразующего предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий, стала лауреатом «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2023 году».

Награждение лучших проектов создания комфортной городской среды в малых российских городах состоялось на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке.

Наград форума удостоены сразу два проекта, реализуемые при поддержке компании ЕвроХим в городах Котельниково (Волгоградская область) и Ковдор (Мурманская область). Общая стоимость обоих проектов – свыше 220 миллионов рублей, большая часть этой суммы является грантами победителей форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Фото: Ирина СИМОНОВА

В работе форума приняли участие министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В приветственном слове министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин поблагодарил участников и организаторов мероприятия за возможность проведения такого важного и масштабного события:

- Сегодня мы подводим итоги второго конкурса проектов создания комфортной городской среды. Каждый житель своего города — патриот. И, конечно, он хочет, чтобы развитие общественных пространств происходило рядом с его домом. Именно такую возможность дает программа формирования комфортной городской среды.

Создание общественного пространства нового формата и комплексное благоустройство эко-парка «Аксайская дубрава» в Котельниково осуществляется в рамках реализации социально-культурного проекта «Котельниково – земля героев».

Концепция благоустройства первого этапа парка уже становилась победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.

Главная идея проекта – создание уникального эко-парка, отражающего красоту и аутентичность степного ландшафта, самобытность города Котельниково, окружающей его природы, культуры и образа жизни горожан. Работы по благоустройству начались в апреле 2023 года, полностью завершить проект планируется в 2027 году.