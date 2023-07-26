В Центральном районе на улице Пархоменко завершают строительство новой тепловой сети

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

Так, в ходе первого этапа была выполнена укладка гильз диаметром 1000 мм через ул. Пархоменко. На втором этапе специалисты ресурсоснабжающей организации приступили к монтажу трубопровода диаметром 530 мм и протяженностью 50 метров и устройством двух тепловых камер с окончанием работ в виде врезки в существующую тепловую сеть.

Отметим, что работы производятся в рамках плановой подготовки к ОЗП, предусматривающей приостановку котельной на профилактические работы.

- Монтаж новой перемычки от существующей тепловой камеры до новой позволит вывести из работы участок тепловой сети порядка 200 метров, введенный в эксплуатацию в 70-х годах, - отметил главный инженер «Концессий теплоснабжения» Алексей Гуляев. – Нормативный срок эксплуатации новой трубы, согласно проектной документации, - 25 лет. Монтаж новой перемычки позволит исключить аварийные ситуации на данном участке.

Отметим, что работы по строительству трубопровода идут в комплексе с благоустройством территории. Полностью работы будут завершены в начале августа.