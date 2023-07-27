Лишь на одном пляже в Волгограде нет таких табличек. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Впереди последние выходные июля, на улице почти +40 в тени, на солнце столбик термометра зашкаливает. Волгоградцы изнывают от жары, ищут официальные пляжи и не находят. На миллионный город, на десятки километров растянувшийся вдоль Волги, в этом году открыли только один полноценный, плюс два места отдыха у воды. Еще два пляжа так и остались в мечтах и на бумаге. Мы проехались по берегам Волги и посмотрели на пляжи Волгограда-2023.

Где в Волгограде можно купаться в 2023 году

- Роспотребнадзор дал разрешение на открытие пляжа с купанием в Красноармейском районе. В местах отдыха у воды в Советском и Тракторозаводском районах были подготовлены как прибрежная часть, так и акватория реки, в том числе с привлечением водолазов, очисткой дна от опасных предметов. Также были отобраны и отправлены на исследование в специализированную лабораторию пробы воды, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Мы сделали все от нас зависящее, уверяют чиновники. Но окончательное решение об открытии пляжа с купанием принимает надзорный орган. И разрешения окунаться в воду на Ельшанской набережной и в Тракторозаводском районе Роспотребнадзор не дал. Эти полу пляжи в Волгограде официально называются зоны отдыха у воды без купания.

- Что касается зон отдыха у воды в Центральном и Кировском районах, то по состоянию на текущий день официального разрешения на открытие объектов от Роспотребнадзора нет, - отмечают в администрации Волгограда.

Пляж на ЦПКиО

С тех пор, как мэрия заявила о подготовке к открытию пяти пляжей, прошло три недели, но мало что изменилось. На заявленном Центральном пляже Волгограда возле ЦПКиО из следов цивилизации только урны. Вместо шезлонгов здесь галька и дикая трава. Вода цветет зеленым – все покрыто толстым слоем водорослей, но это нисколько не пугает ни местных жителей, ни приезжих. Так велико желание окунуться в речную прохладу в сорокаградусную жару.

Центральный пляж так и остался на бумаге. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Приехали в ваш город, живем в центре. Жара такая, хотели искупаться, спрашиваем, где центральный городской пляж - никто не знает, - рассказывает одна из отчаянных купальщиц. - Увидели, что здесь нормальный берег, решили сюда прийти. Глубоко не заходим, не знаем, какое там дно, какое течение. Окунуться у берега достаточно.

Удивительно, но стихийный пляж чист. Кроме травы, камней и отдыхающих здесь не увидишь даже пустой банки из-под лимонада. При этом люди идут сюда нескончаемым потоком.

- Знаем, что здесь официально нельзя купаться, но все равно решили прийти отдыхать сюда, - говорят совсем юные волгоградки. – До Бобров доехать трудно и дорого, а здесь все рядом.

Волгоградцы и туристы купаются в зеленой жиже с водорослями. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Пляж на Тулака

Пляж на Тулака в Волгограде официально открыт. Здесь есть и спасатели, и кабинки для переодевания, и бар, где можно купить прохладительные напитки или арендовать место для отдыха. Купаться запрещено. Вода так же, как и на диком пляже, пестрит цветущей растительностью. Впрочем, ни грозные таблички на берегу, ни грязная река пугающего цвета никого не останавливают. В Волге с удовольствием плещутся взрослые и дети, спасаясь от жары.

Здесь есть теневые навесы и лежаки. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Лежак с зонтом стоит 200 рублей, бунгало – 1500 рублей в сутки, - перечисляет продавец в баре. – Лежаки мы ставим как под навес, так и на солнце, каждый может выбрать тот вариант, который ему будет комфортен.

На Тулака тоже все плюют на запреты. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Пляж на Нижнем Тракторном

Официальный пляж на Нижнем Тракторном волгоградцы, которые живут в соседних районах, находят с трудом. Впрочем, местные тоже. Слишком мало здесь признаков цивилизации.

- Бак для мусора есть. Небезопасно завалившийся на склоне туалет присутствует. Одна переодевалка и подобие душа стоят. Натянута даже сетка для пляжного волейбола и выстроены бревна, с трепыхающимся на ветру потрепанным целлофаном. Для «хотябытак» сойдет. Что же касается громкого названия «пляж», тут спорно. Подобное можно и нужно сотворить в каждом районе города, а уже после этого начинать создавать настоящие благоустроенные пляжи, - делится впечатлениями волгоградка Анастасия Юдина.

Пляжи в Волгограде в дефиците

Поехать купаться через весь город в Красноармейский район решатся в жару немногие. Хотя как раз там с инфраструктурой для отдыха все хорошо. Пляж на Сарпинском в Кировском тоже не открыли. На Бобрах в этом году все в водорослях. От платной зоны отдыха берег отделен забором. Так что купаются волгоградцы в основном на диких пляжах.

На недостаток пляжей в Волгограде ранее обратил внимание губернатор. Говорят об этом и в МЧС.

- Этот вопрос наиболее хорошо проработан администрацией городского округа город Камышин, на территории которого ежегодно оборудуется 4 пляжа. Наиболее острый дефицит организованных мест для купания в Волгограде, - подчеркнул на брифинге начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

20 человек утонули с начала купального сезона в водоемах Волгограда и области, в том числе 4 ребенка.

Более 90 волгоградцев оштрафовали за купание на диких пляжах.

От 500 до 4000 рублей – составляет штраф за купание в запрещенных местах.