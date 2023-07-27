В Волгограде 28 июля отключат воду в Ворошиловском районе

Отсутствие воды большинство не заметит. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ворошиловском районе Волгограда на ночь отключат питьевую воду. Подачу ХВС приостановят на пять часов - 28 июля 2023 года с 1.00 до 6.00 на нескольких десятках улиц. Причина - планово-предупредительные работы, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

- Специалисты проведут работы по замене задвижки диаметром 100мм от водовода на улицах Феодосийской и Гродненской, - рассказали в компании.

Так, в Ворошиловском районе 28 июля 2023 года с 1.00 до 6.00 отключат воду полностью по адресам:

ул. Азизбекова, 1-80,

ул. Грановитая, 1-70,

ул. Немировича-Данченко, 1-40,

ул. Грейдерная, 1- 46,

ул. Садовского, 1-40,

ул. Неждановой, 2, 4, 6

ул. Малыгина, 1-70,

ул. Заслонова, 1-60,

ул. Боровского, 1-40,

ул. Сафонова, 1-50,

ул. Гродненская, 80-120,

ул. Детская, 20-40,

пер. Василеостровского, 10-20,

ул. Поворинская, 50-60,

ул. Нарезенская, 1-20,

ул. Чигорина, 1-20,

ул. Макаренко, 1-17,

ул. Верещагина, 1-10,

ул. Скрябина, 1-20,

ул. Палладина, 1-36,

ул. Карело-Финская, 1-22,

ул. Макарчука, 1-20,

ул. Автозаводская, 1-30,

ул. Венецианова, 1-48 ,

ул. Бородина, 1-22,

ул. Лобачевского, 1-22,

ул. Калиновская, 1-40,

ул. Светлоградская, 1-59,

ул. Вознесенская, 1-45,

ул. Сердобская, 2-32,

ул. Солдатская, 2-44,

ул. Солнечная, 1-45,

пер. Ельниковой, 1-15,

ул. Северодвинская, 1-51,

ул. Сходненская, 6-30,

ул. Васнецова, 1-19,

ул. Поленова, 1-25,

ул. Перова, 1-35,

ул. Серноводская, 3-54,

ул. Верейская, 1-52,

ул. Абаканская, 2-46,

ул. Дружбы, 17-36,

ул. Актюбинская, 2-50,

ул. Привольная, 2-26,

ул. Благодатная, 4-51,

ул. Нижневартовская, 5-26,

ул. Благовещенская, 2-44,

ул. Тарханская, 4-23,

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