В Волгограде 28 июля отключат воду в Ворошиловском районе

Отсутствие воды большинство не заметит.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Ворошиловском районе Волгограда на ночь отключат питьевую воду. Подачу ХВС приостановят на пять часов - 28 июля 2023 года с 1.00 до 6.00 на нескольких десятках улиц. Причина - планово-предупредительные работы, сообщили в «Концессиях водоснабжения».
- Специалисты проведут работы по замене задвижки диаметром 100мм от водовода на улицах Феодосийской и Гродненской, - рассказали в компании.
Так, в Ворошиловском районе 28 июля 2023 года с 1.00 до 6.00 отключат воду полностью по адресам:
ул. Азизбекова, 1-80,
ул. Грановитая, 1-70,
ул. Немировича-Данченко, 1-40,
ул. Грейдерная, 1- 46,
ул. Садовского, 1-40,
ул. Неждановой, 2, 4, 6
ул. Малыгина, 1-70,
ул. Заслонова, 1-60,
ул. Боровского, 1-40,
ул. Сафонова, 1-50,
ул. Гродненская, 80-120,
ул. Детская, 20-40,
пер. Василеостровского, 10-20,
ул. Поворинская, 50-60,
ул. Нарезенская, 1-20,
ул. Чигорина, 1-20,
ул. Макаренко, 1-17,
ул. Верещагина, 1-10,
ул. Скрябина, 1-20,
ул. Палладина, 1-36,
ул. Карело-Финская, 1-22,
ул. Макарчука, 1-20,
ул. Автозаводская, 1-30,
ул. Венецианова, 1-48 ,
ул. Бородина, 1-22,
ул. Лобачевского, 1-22,
ул. Калиновская, 1-40,
ул. Светлоградская, 1-59,
ул. Вознесенская, 1-45,
ул. Сердобская, 2-32,
ул. Солдатская, 2-44,
ул. Солнечная, 1-45,
пер. Ельниковой, 1-15,
ул. Северодвинская, 1-51,
ул. Сходненская, 6-30,
ул. Васнецова, 1-19,
ул. Поленова, 1-25,
ул. Перова, 1-35,
ул. Серноводская, 3-54,
ул. Верейская, 1-52,
ул. Абаканская, 2-46,
ул. Дружбы, 17-36,
ул. Актюбинская, 2-50,
ул. Привольная, 2-26,
ул. Благодатная, 4-51,
ул. Нижневартовская, 5-26,
ул. Благовещенская, 2-44,
ул. Тарханская, 4-23,
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