В Волгограде уложили 250 метров рельсов на линии СТ

Рельсы укладывают быстро. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Подрядчик завершает обустройство трамвайного переезда на линии СТ у завода «Баррикады». Впервые там появится резинокордовый настил, который снижает уровень шума, а также смягчает ударную нагрузку от автотранспорта на рельсы. Около 250 метров рельсов и более километра шпал уже уложили на реконструируемом участке линии скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе Волгограда. Земляное полотно на отрезке от «Баррикад» до «39-й Гвардейской» подготовили и полностью отдали в работу.

- Внизу идет геотекстиль, затем песчаная подушка и снова геотекстиль. Это сделано для улучшения водоотведения, - поясняет начальник участка Тимофей Жирков.

Пока новые рельсы уложили только на Баррикадах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На следующем этапе рабочие будут собирать и скреплять рельсошпальную решетку. Затем отбалансируют по уровню, как это уже сделали на первой сотне метров в районе остановки «Баррикады». После установят опоры и подвеску контактной сети. Параллельно на Баррикадах монтируют переезд, вскоре приступят к асфальтированию подходов.

На первой сотне метров уже выполнили балансировку пути. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Путь скоростного трамвая будет бесстыковым и бесшумным, что важно для горожан. Помогут в этом новые скрепления, шпалы и рельсы, которые сварят алюминотермитным методом. Меньше будет и износ рельсов в будущем, трамваи будут ходить быстрее.

Параллельно монтируют переезд. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Скорость работ прогнозировать сложно. Мешают провода, столбы, деревья. Но подрядчик говорит, что делает все, чтобы к 1 сентября волгоградцы снова смогли ездить на скоростном трамвае.