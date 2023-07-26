Кто должен убирать мусор и косить траву вокруг дома: бар, магазин или управляющая компания

Траву вокруг дома на Казахской покосили только после вмешательства жилинспкции. Фото: Елена ИВАНОВА

Двор зарастает бурьяном, завален мусором, растут провалы в асфальте. При этом в МКД расположены бар и магазин, после посетителей которых территория завалена пустыми бутылками. Должны ли следить за порядком и чистотой вокруг многоквартирного жилого дома в Волгограде расположенные в нем коммерческие организации или все претензии только к управляющей компании? С таким вопросом в редакцию «КП-Волгоград» обратились жильцы дома в Советском районе.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Помогите, у нас вокруг дома на улице Казахской, 6 полнейший беспорядок - мусор, бутылки, трава в пояс и прочее. Ни «Магнит» не хочет убирать, ни пивнушка, ни наша УК. Дыра в асфальте уже пару лет. Мы всем домом написали в администрацию Советского района коллективную жалобу. Пришла обыкновенная отписка. Правда, после послы приходили косить траву, но их хватило только на 1 кв. м.».

Специалисты Жилищной инспекции Волгограда и регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ рассказали, где чья зона ответственности, должны ли расположенные в жилом доме супермаркеты и заведения общепита следить за порядком и чистотой, как часто должны косить бурьян вокруг МКД, и кто должен заделать провал в асфальте. Рассказываем, куда жаловаться, чтобы решить проблему.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ЧИСТОТУ, ЕСЛИ В ДОМЕ РАСПОЛОЖЕНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

- Собственники коммерческих объектов, расположенных в доме, должны обеспечивать поддержание входной группы и прилегающей к ней территории в надлежащем санитарном и техническом состоянии, - поясняют специалисты жилинспекции.

То есть бар, магазин или любая другая расположенная в жилом доме коммерческая организация должны установить урны возле своего входа, своевременно их опустошать, а также поддерживать чистоту, в том числе убирать снег и наледь в радиусе 15 метров вокруг. Все это прописано в городских правилах благоустройства*. За порядком на всей остальной придомовой территории должна следить УК.

КТО ДОЛЖЕН КОСИТЬ ТРАВУ ВОКРУГ ДОМА?

- Согласно правилам благоустройства Волгограда, содержанием территории должна заниматься организация, ответственная за участок, на котором произрастает растительность, - поясняют в жилинспекции.

Если бурьяном заросла территория вдоль проезжей части или общественное пространство, то косить траву там должны дорожные и коммунальные службы соответственно. За состояние участка в зоне придомовой территории ответственность несет обслуживающая жилой фонд организация – УК или ТСЖ.

- Чтобы понять, где чья зона ответственности, где проходит граница придомовой территории, которая входит в состав общего имущества, откройте публичную кадастровую карту, - советует руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области Татьяна Текучева. – Все, что находится внутри границы придомового участка, содержит в порядке управляющая организация. Волгоградцы каждый месяц платят ей за «содержание общего имущества». Периодичность покоса травы должна быть прописана в договоре управления. Чаще всего пишут: «по мере необходимости». Если жильцы жалуются, значит она настала. Все, что за границами придомового участка, убирает муниципалитет в рамках муниципальных контрактов.

При этом в правилах благоустройства прописано, что высота травы не должна превышать 20 сантиметров.

КТО ЗАДЕЛАЕТ ПРОВАЛ В АСФАЛЬТЕ?

Что касается провала в асфальте на тротуаре вокруг этого дома, то появилась яма явно не из-за автомобилей.

- По просадке асфальтового покрытия на пешеходной зоне информация направлена в ресурсоснабжающую компанию для организации обследования территории и устранения, поскольку на данном участке пролегает ряд подземных коммуникаций, - отвечают специалисты УЖИВ.

Этот провал в асфальте на пешеходной дорожке явно из-за подземных коммуникаций. Фото: Елена ИВАНОВА

Когда речь идет об автомобильном проезде, то если он сквозной, то это внутриквартальная дорога, за ликвидацию ям на ней отвечает муниципалитет.

- Если это территория конкретного дома, то чтобы обновить асфальт, нужно войти в специальные программы, - советует Татьяна Текучева.

В 2023 году в Волгограде по губернаторской программе обновляют проезды во дворах, объединяющих 94 многоквартирных дома. Жить станет лучше 25 тысячам горожан. Обойдутся работы почти в 250 миллионов рублей. Плюс к этому во дворах делают освещение, ставят лавочки и урны. Программа, рассчитанная на три года, стартовала в 2022 году. Уже привели в порядок 45 дворов. Всего их будет 150.

Залатать дыры в асфальте может и управляющая компания. Но эти работы в минимальный перечень не входят и стоят недешево.

- В этом случае УК должна выйти на общее собрание собственников, рассказать, сколько будет стоит ремонт дороги, а жильцы – одобрить и собрать деньги, - отмечает юрист.

ЧТО В ИТОГЕ?

После обращения в жилинспекцию заросли на Казахской, 6 убрали. Администрация Советского района отчиталась, что на придомовой территории покосили сорную растительность и убрали случайный мусор.

- Управляющей компании, эксплуатирующей многоквартирный дом, указано на недопустимость нарушения графика уборки мусора и покоса сорной растительности, - рассказали в УЖИВ.

Если органы жилищного надзора вновь зафиксируют подобные нарушения, то управляющей организации грозит административная ответственность. При этом штрафы за невыполнение лицензионных требований весьма солидные. При многократных нарушениях у недобросовестных УК отзывают лицензию.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

Пишите обращения и жалобы, приложив фото, по адресам:

- в Волгограде - в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А);

- в Волжском – в контрольное управление администрации Волжского (404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19);

- в Михайловке и Камышине, Урюпинске и Фролово - в администрацию города;

- в районах региона – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39 А).

Направить жалобу можно почтой с подтверждением личности или лично, предъявив паспорт. Проще всего сделать это через ГИС ЖКХ, имея регистрацию на госуслугах.

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* Решение Волгоградской городской Думы от 21 октября 2015 года №34/1091 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Волгоград».