В Волгограде 27 июля отключат газ в двух районах

Газ отключат в нескольких поселках и в многоквартирных домах. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде продолжаются отключения газа из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения. По этой причине в четверг, 27 июля 2023 года. Без голубого топлива останутся несколько домов в Краснооктябрьском и несколько поселков и СНТ в Советском районе областного центра, сообщили в «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем полный список адресов, где отключат газ.

В Краснооктябрьском районе Волгограда 27 июля 2023 газ отключат с 8.00 до 17.00 в домах старой части района на улице Кузнецова, №20-24 и на проспекте Ленина, №79, 79в и 81.

В Советском районе в четверг газа не будет с 0.00 до 21.00. Затронут отключения дома по адресам:

ПОСЕЛОК ПЕСЧАНКА

ул. Мушкетова, 1а,7,9,2а, 10, 23,27,29,33,35, 39,43,51,57,59, 61,69,69а,77-83,87, 26-32,42,54,58, 62а,64а,66, 70,67,6, 53,71,64д, 12,49.

ул. Фомина, 7,5,8а,2.

ул. Транспортная, 3,6,4.

ул. Портовская, 1, 2, 3, 6, 5б, 5а,7а

ул. Станционная, 6кв3 ,9кв2 ,8кв1 ,9кв1 ,22кв2 ,21кв3 ,22кв1,10кв1,1.

ул. Колхозная, 1,12,9,5,8,12а,14,18,1.

ул. ЛЗС, 8,4,2,2/1, 20,7,11,18, 22,13,24,3,14.

ул. Палиашвили, 1,5,8,13,17,18,18а, 20,21,23,26,28,30,32,33,34, 36,43,48,52,54,56,57, 58,59,62,63,64, 73,78,81,84,87,88, 88а,93,94,95,96,97,99, 100,104,105,107,109,110,111, 114,117,119, 123,125,133а,132, 132а,136,137, 141,144,144а,145,146, 167,187,71,95а,143,15, 150,118,165,6,124,175,153,88б, 3,38,112,142, 50,113,147,140,76.

ул. Школьная, 1,2,4,10,5,6.

ул. Совхозная, 6,3,2г,4а,8.

ул. Кирова, 5,3а,3,4,2.

ул. Песчанная,1г,4,7а,5,12,17,16,1в.

ул. Новостройка, 1г, 5б, 5кв2, 3кв2, 3кв1, 2кв2, 19кв1, 19кв2, 6кв2,7 кв1, 7а ,8кв1, 8кв2, 9кв1, 9кв2, 20кв2, 11кв2, 11кв1, 12, 13кв2, 13кв1, 14кв2, 14 кв1, 24кв3, 24кв1, 23кв2, 23кв1, 18кв2, 18кв1, 17кв2, 17кв2, 17кв1, 16кв2, 16 кв1, 21кв3, 25кв1, 27кв3, 28, 34, 30,32, 12кв2, 33, 20кв1,15кв.1.

ул. Ольховская, 3,7,9, 14,15,17.

ул. Абоянская, 2.

ул. Вокзальная, 29, 74б.

ПОСЕЛОК ГОРЬКОВСКИЙ

ул. Воронежская, 26/1; 24/1; 22/1;20/1;18/8; 16/9; 14/1б; 14/1а; 26; 24; 22; 16/1; 25; 16а; 27; 25; 23;№ 21(Донская 21-дом оператора), 5,9,12,12(1),12(2),14,10/1, 29; 29а; 31; 35; 37; 39; 41; 28; 30; 41; 28; 30; 32; 34; 36; 38б; 38а; 40; 42; 41а.

ул. Кольцо (Казачья), 5; 6;3;2а

ул. Лихая, 3; 1б; 1а; 2; 4; 6; 8; 4а; 31а; 8/8; 10; 9; 39а; 16г; 12а; 14а; 13б;

ул. Бассаргинская, 4-8,16, 1-11, 22-34; 13-17; 19б; 21а; 21-27; 25а, 43,45,47;

ул. Казачья, 1/1,9,1/2,12.

пер. Донской, 1.

ул. Донская, 11,13а,15,19,23,21,31, 5,3,20, 25,27.

пер. Березовый, 4,16а,2,3.

ул. Буденного, 1-23, 2-6, 6а,12.

ул. Восточная, 1-7, 11,13, 17-23,23а,

ул. Путейская, 2,8,10,4а.

пер. Путейский, 3,3а,5а,7,9,19,6,15,5.

ул. Терешковой, 1, 1г, 15-21,54.

ул. Волгоградская, 1/5,1/6,1/7, 1/8,1/9, 70,176 к.

ул. Крутенькая, 8,2/8А,2/6А,4,2/2А.

ул. Курочкина, 1,2/10,7,2/2,2/5, 2/3,6,2/2,8,8А, 12/1,16А,22-30,30А, 53, 50,43, 46,70,31/1, 21,17Б,17А,11,5,1/1,28,1/4,4,1/5,2/1,16,1/8,1/10,6,1/12,1/13,1/7,32,9,18,24,51,66,2/8,46,60,76,63,40,20, 10,27,62, 48а,61,72, 34,57,71, 74,55,78.

ул. Сорочинская, 3,2,1,9, 36Б,35,49.

ул. Волгоградская,10,8,12/1,12/2, 18/1,18/2,26,34, 36А,40,42, 44,14/1,46, 48,60,62,84, 64,76,80,92,86, 90,100,96,102,104,106, 108,110,112,114,118,82,120, 122,124,126, 128,130,132,134А,134, 136,138,140,142,144, 146,148,150, 16,24,72,92А,66, 22,58,68,32, 176к,176в,78,168б.

пер. Волгоградский, 1,3,11/1,5,7, 11-15, 2,6А,8,10,12,16,18,4,2а,11а.

ул. Садовая. 4-10,14,14А,16,20,22, 1,5,7, 11-15,19, 21.

ул. Мичурина, 4,6,12,14,18-22, 26,28,32, 34,5,7,9,13, 23,25,34А,36, 30,22,15,10,3.

ул. Первомайская, 1,3,3кв.6, 3кв.4,4,5,5Акв.1, 5Акв.2,5Акв.5,7, 8-14, 9, 15,24,28А, 28,30,32,34,3А,28кв.3,21, 23,25,27.3Акв1,26, 18,19,6,11.

ул. Захарова, 5,7,9,13,14,15,10.

ул. Хмелева, 6,7,8,9,10,12,13, 14,5,16,15а,24,24а.

ул. Комсомольская, 1,2,4,6,8,10,12,14,18,22,24,26,28,28А,30,1а.

ул. М.Горького, 27,10,8,6,4,2,2А,2Д,2Г,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19А,19Б,19Д,21,23, 25,2к.

ул. Крымская, 2,4,8,10,22, 26,30,34,36,40,42, 46,48,50,50Б,7,11-15,21,23,27,29,31, 33,37,39,41,43,47,49, 53,84,100,101,102,104,94,91А, 89,87А,87,76, 78,95,99,5,12,56,58, 60,64,67,75,77, 79,80,96,105, 92,88,74,62,40А,19,91, 3,28,19,84,65, 25,61,66,20, 98а,71,72,20, 79,24,98,86,69,38.

ул. Лесная, 6,8,10,10А,12, 12А,14,16, 18.

ул. Октябрьская, 1,7,15.

ул. Терешковой, 1Д,1А,1Б,1В, 1И,1/3,1/4,3М.

ул. Степная, 1,2,3,5, 6,6а,7,7А,9, 11,12,14,14Б, 16,18А,18Б, 18,18Г,20, 26,28,30, 32,34,31,19, 1а,1г,22, 33,35, 36,37,38.

ул. Железнодорожная,39, 41,43,45,47,49.

ул. Голубятникова,17, 21,19,15.

Поселок «Максимка», инд. застройка Кв-л № 06-02-163.

ул. Платановая, 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 13; 22; 15; 24; 26; 28; 30; 32; 36; 34; 38; 40; 42;44; 46; 48; 50; 52

ул. Ивовая, 1; 3; 5; 7; 9; 11; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34;36;38.

ул. Пасленовая, 1; 3.

ул. Тисовая, 6; 4.

ул. Покровская, 3,7.

ПОСЕЛОК СТУДЕНО-ЯБЛОНЕВКА

ул. Студено-Яблоневка, 32,49,23,22.

ПОСЕЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ-2

ул. Спасская, 3,8,11,12,14,15,17,19,20.

ул. Херсонская, 9,14,92.

ул. Георгиевская, 1.

ул. (Ново)Преображенская, 7,9,18,22,27а,29а, 35,36,39,41,43, 48,50,51,52,54,56, 58,47,67,27, 69,20,25,61.

ул. (Старо)Вознесенская, 6,12,22,29, 33,43,51,53, 77,8,26,24.

Бульвар Сиреневый, 2,4,4а,7,10,14, 19А,20,22,27, 28, 29,30,34, 38,40,45А, 48,54,60,62, 64,68,146, 41, 37,36.

ул. Дунайская, 2,3,4,6,8,11, 11А,11Б,14,19, 20,21,24Г,24Б,28,30, 33,35,36,37, 39,40,41,46, 48,55,57,58, 59,60,62,63, 67,72,73,75,76, 77,79,80,82,83, 86,87,88,91,93, 97,102,106,107, 108, 109,111,117, 120,122,124,127,130, 131,132,132А,134, 135,136,142, 143,144, 146, 147,148,152,155, 160,166,168,170,38а, 50,38,12а,12, 164,43,25,78,162, 116,16,22а,22, 18,29.

ул. Средневолжская, 6А,6К,6Д,6Л, 8,12,16,22, 24,32,32Б,32Г.

пер. Виноградный, 2,3,8А,15,1.

ул. Княгинская, 9,15,25, 271,27,2,24.

ул. Ежовская, 3А,4,5,7,7А,11,14,19, 20,21,22,24,29, 35,39,41,43А,47,48, 52,55,10А,11а, 17,43,1а, 3а,8а,18,23, 23а,10,16,6.

ул. Виноградная, 4,10,12,19, 21,23,31, 37,39,41,53,8.

ул. Венская, 8,10,14,15, 19,24,26,26А, 27,28,35,36, 37,39,43,47,50.

ул. Иверская, 13,13А,21,29, 31,32,35,43,45, 46,47,51,55, 58,60,53,71а,74.

пер. Иверский, 3.

ул. Мариинская, 1,10,13,15,136, 18,22,125,26, 29,31,32,37,39, 43,49,53,54,56,61, 63,69,71,74,79,81, 85,87,90,93, 47,83,67,62,6.

ул. Александрийская, 17.

ул. Широкая,

ул. Мостостроителей

ул. Широкая, 14а, 2кв.2, 14кв.1, 2кв.3, 6кв.1, 12кв.2, № 4кв.1, 6г.кв.2, 10кв.3, 2кв.4, 4кв.2, 18кв.3, 4кв.5, 18кв.2, 16кв.4, 6кв.4, 16кв.3,16кв.1.

ул. Мостостроителей, 9кв.2, 7кв.2, 14, 3кв.2, 30кв.1, 3кв.1,5кв.2, 9кв.3,28кв.2,14а.

ул. Волгоградская, 1/4,1/5,1/6,1/7, 1/8,1/9,1/2,1/1, 1/3,1,3,5,7,9,152,154, 158,160,162,164.

ул. Терешковой, 17,19,21,54, 40,30,32,36,38/1, 38,28,26,26А,24, 22,20,18,11,9,7,5, 6,4,12,10, 14,8,

ул. Слепцова, 1,3,5,4,6.

ул. Голубятникова, 3,5,7,11,13,10, 12,3А,4А,2,6.

ул. Молодежная, 9,13.

ул. Деповская, 12,10,8,6,4,5,7,3,9.

ул. Октябрьская, 8,6,4,2.

Жилые дома СНТ «Моторостроитель»

Не врезаны:

ул. Вокзальная, 49,49а,47,

ул. Портовская, 13, 336а, уч-к №6-99-97.