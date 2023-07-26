МЧС: днем 26 июля в Волгоградской области ожидается жара до +42 градусов

Спасатели предупредили о 42-градусной жаре Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области во вторник вполне реально можно пожарить яичницу на улице. Потому как в регион пришла сильнейшая жара. Об аномальном зное предупредили спасатели. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, с 12.00 до 14.00 26 июля и в дневные часы с 27 по 29 июля в отдельных районах ожидается жара +40...+42ºС.

Волгоградцев призвали позаботиться о своем здоровье во время пекла и не забывать о пожарной безопасности. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на улицу с 12.00 до 16.00, свой день лучше планировать так, чтобы в это время быть в помещении и избегать открытого солнца. Офисы и квартиры необходимо проветривать и по возможности включать вентиляторы или кондиционеры.

- Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре воздуха 35ºС можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5-2 часов, если вы не используете специальную защитную одежду и 4-5 часов, если используете, - подчеркнули в спасательном ведомстве.

В жару лучше ходить в легкой светлой одежде из натуральных тканей, которые лучше пропускают воздух. Обязательно нужно надевать головной убор и солнцезащитные очки. Волгоградцам рекомендуют больше пить воды, морсов, компотов, чай, с собой в сумке должна быть бутылка воды. Газированные и очень сладкие напитки следует избегать, а алкоголь исключить.

Сильнейшая жара в регионе задержится на несколько дней.