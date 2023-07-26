Осенью на маршруты в Волгограде выйдут 60 новых автобусов «Волгабас»

Новые автобусы выпустят на маршруты уже в этом году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осенью 2023 года на городские маршруты Волгограда выйдут 60 автобусов производства компании «Волгабас» - такие планы озвучили сегодня, 26 июля, губернатор Андрей Бочаров и глава города Владимир Марченко на выездном совещании на производственной площадке волжского завода. Также обсудили ход реализации инвестпроектов и создание востребованных моделей пассажирского транспорта, в том числе работающих на газе.

- Здесь не только используют лучший российский, мировой опыт, но и формируют новые технологии. Мы прекрасно понимаем, что за СПГ, КПГ, электробусами будущее. И то, что сегодня «Волгабас» может реализовывать проекты, подстраиваясь под требования заказчиков, - отметил Андрей Бочаров, пройдясь по цехам и осмотрев новые модели автобусов.

Губернатор подчеркнул, что санкции не должны сказываться на безопасности пассажирских перевозок. Когда ограничили поставку системы ABS, волгоградским производителям пришлось задействовать промышленную кооперацию с предприятиями России и КНР. Не обошлось без импортозамещения и с другими комплектующими. Так, специалисты разработали и внедрили новую тормозную систему, электронную панель управления и программное обеспечение. Технология сборки кузовов на болтовых соединениях позволит повысить не только жесткость конструкции, но и производительность труда. От коррозии автобус защищают панели из композитных материалов.

В последние годы на дорогах Волгограда и области пассажиров перевозили более 200 автобусов из Волжского. Планируется, что скоро их будет еще больше.