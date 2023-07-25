Жаркие волейбольные баталии на пляже Волги

Команды участники турнира. Фото: Эльмира Ким
22 июля, в парк-клубе «Бобры» встретились единомышленники. На берегу Волги собрались команды крупных предприятий и ведомств Волгоградской области, чтобы определить лучших в этом виде спорта. Состоялся восьмой розыгрыш кубка «Комсомольской правды» по корпоративному пляжному волейболу.
Несмотря на зной и палящее солнце, никто из спортсменов-любителей не делал себе поблажек. Все участники были настроены только на победу, оттого игры на площадке были еще жарче.
Команда Ростелеком. Фото: Эльмира Ким
В соревнованиях приняли участие четыре команды – ПАО «Ростелеком», АО «ФНЦП «Титан-Баррикады», ООО «Производственная фирма «АКСИОС» и Главного управления МЧС России по Волгоградской области.
Команда Титан-Баррикады. Фото: Александра Сотникова
Многие команды являются постоянными участниками ежегодного турнира, все участники стремились к победе, при этом во время матчей у каждого было отличное настроение и доброжелательное отношение к соперникам.
Команда ООО ПФ Аксиос. Фото: Эльмира Ким
Игра была честной.
Главный судья турнира, ответственный секретарь Федерации волейбола Волгоградской области Дмитрий Афанасьев следил, чтобы участники соблюдали правила. Фото: Лариса Родина
Целью турнира- поддержать корпоративный дух, улучшить спортивные навыки и получить заряд положительных эмоций.
Команда МЧС. Фото: Эльмира Ким
Волейболисты выходили на площадку в отличном настроении, а болельщики речевками добавляли позитива.
Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким
Очень важно, что компании участники уделяют огромное внимание празвитию спорту среди своих сотрудников. Так команда ООО «Производственная фирма «АКСИОС» развивает разные виды спорта, часть сотрудников играет в команде по любительскому футболу.
Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким
А команда ПАО «Ростелеком» - один из лидеров волгоградского волейбола, сотрудники выступают на различных турнирах по этому виду спорта, являясь не просто коллегами, а единомышленниками и партнерами на площадке.
Построение перед игрой. Фото: Эльмира Ким
Турнир по пляжному волейболу был насыщен яркими моментами. Игры стартовали с поединка команд МЧС и «АКСИОС».
Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким
Следующие на поле вышли волейболисты Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», которые в седьмой раз участвуют на корпоративном турнире, зачастую являясь его фаворитом.
Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким
И свои намерения на победу они показали в игре с командой АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», которая, так же является одним из активных участников соревнований и регулярно показывает хорошие результаты. Тем не менее, победа осталась за «Ростелекомом».
Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким
В матче за третье место играли команды ООО «Производственная фирма «АКСИОС» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Воздух становился еще более раскаленным, но даже он не мог сравняться с градусом борьбы и сопротивления на площадке. «Бронза» турнира досталась «Титану-Баррикады». Четвертое место заняла команда «АКСИОС».
Награждение грамотой представителя команды ООО ПФ АКСИОС. Фото: Эльмира Ким
В решающей игре за Кубок «Комсомольской правды» лицом к лицу встретились представители «Ростелекома» и МЧС. Финал оправдал свои ожидания, первая партия осталась за спасателями, вторую взял «Ростелеком». Победитель определялся в решающей третьей партии, которая осталась за МЧС: спасатели – чемпионы!
Команда МЧС. Фото: Эльмира Ким
У «Ростелекома» второе место!
Вручение кубка, диплома и подарков капитану команды Ростелеком. Фото: Эльмира Ким
По окончании турнира состоялась торжественная церемония награждения. Все команды-участницы получили грамоты, а призеры – кубки и подарки от партнеров.
награждение команы Титан-Баррикады. Фото: Эльмира Ким
Ставшие третьими волейболисты АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» получили пригласительные билеты в кинотеатр от «Мори Синема». Занявшим второе место игрокам «Ростелекома» вручили сертификат на отдых в Ангарском экопарке. А победители корпоративного турнира по пляжному волейболу – сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области – были награждены сертификатом на посещение семейно-мангальной зоны в парк-клубе «Бобры».
Праздник волейбола получился ярким и запоминающимся!
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