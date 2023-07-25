Жаркие волейбольные баталии на пляже Волги

Команды участники турнира. Фото: Эльмира Ким

22 июля, в парк-клубе «Бобры» встретились единомышленники. На берегу Волги собрались команды крупных предприятий и ведомств Волгоградской области, чтобы определить лучших в этом виде спорта. Состоялся восьмой розыгрыш кубка «Комсомольской правды» по корпоративному пляжному волейболу.

Несмотря на зной и палящее солнце, никто из спортсменов-любителей не делал себе поблажек. Все участники были настроены только на победу, оттого игры на площадке были еще жарче.

Команда Ростелеком. Фото: Эльмира Ким

В соревнованиях приняли участие четыре команды – ПАО «Ростелеком», АО «ФНЦП «Титан-Баррикады», ООО «Производственная фирма «АКСИОС» и Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Команда Титан-Баррикады. Фото: Александра Сотникова

Многие команды являются постоянными участниками ежегодного турнира, все участники стремились к победе, при этом во время матчей у каждого было отличное настроение и доброжелательное отношение к соперникам.

Команда ООО ПФ Аксиос. Фото: Эльмира Ким

Игра была честной.

Главный судья турнира, ответственный секретарь Федерации волейбола Волгоградской области Дмитрий Афанасьев следил, чтобы участники соблюдали правила. Фото: Лариса Родина

Целью турнира- поддержать корпоративный дух, улучшить спортивные навыки и получить заряд положительных эмоций.

Команда МЧС. Фото: Эльмира Ким

Волейболисты выходили на площадку в отличном настроении, а болельщики речевками добавляли позитива.

Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким

Очень важно, что компании участники уделяют огромное внимание празвитию спорту среди своих сотрудников. Так команда ООО «Производственная фирма «АКСИОС» развивает разные виды спорта, часть сотрудников играет в команде по любительскому футболу.

Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким

А команда ПАО «Ростелеком» - один из лидеров волгоградского волейбола, сотрудники выступают на различных турнирах по этому виду спорта, являясь не просто коллегами, а единомышленниками и партнерами на площадке.

Построение перед игрой. Фото: Эльмира Ким

Турнир по пляжному волейболу был насыщен яркими моментами. Игры стартовали с поединка команд МЧС и «АКСИОС».

Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким

Следующие на поле вышли волейболисты Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», которые в седьмой раз участвуют на корпоративном турнире, зачастую являясь его фаворитом.

Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким

И свои намерения на победу они показали в игре с командой АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», которая, так же является одним из активных участников соревнований и регулярно показывает хорошие результаты. Тем не менее, победа осталась за «Ростелекомом».

Яркие игровые моменты. Фото: Эльмира Ким

В матче за третье место играли команды ООО «Производственная фирма «АКСИОС» и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Воздух становился еще более раскаленным, но даже он не мог сравняться с градусом борьбы и сопротивления на площадке. «Бронза» турнира досталась «Титану-Баррикады». Четвертое место заняла команда «АКСИОС».

Награждение грамотой представителя команды ООО ПФ АКСИОС. Фото: Эльмира Ким

В решающей игре за Кубок «Комсомольской правды» лицом к лицу встретились представители «Ростелекома» и МЧС. Финал оправдал свои ожидания, первая партия осталась за спасателями, вторую взял «Ростелеком». Победитель определялся в решающей третьей партии, которая осталась за МЧС: спасатели – чемпионы!

Команда МЧС. Фото: Эльмира Ким

У «Ростелекома» второе место!

Вручение кубка, диплома и подарков капитану команды Ростелеком. Фото: Эльмира Ким

По окончании турнира состоялась торжественная церемония награждения. Все команды-участницы получили грамоты, а призеры – кубки и подарки от партнеров.

награждение команы Титан-Баррикады. Фото: Эльмира Ким

Ставшие третьими волейболисты АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» получили пригласительные билеты в кинотеатр от «Мори Синема». Занявшим второе место игрокам «Ростелекома» вручили сертификат на отдых в Ангарском экопарке. А победители корпоративного турнира по пляжному волейболу – сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области – были награждены сертификатом на посещение семейно-мангальной зоны в парк-клубе «Бобры».

Праздник волейбола получился ярким и запоминающимся!

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