Общественный транспорт пустят по новым участкам Первой Продольной в Волгограде

Дорогу на Первой Продольной ремонтируют по ночам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2023 году в Волгограде по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют около 30 дорог в разных районах города. Среди них участки главных транспортных артерий - проспекты Жукова и Ленина, улицы Рабоче-Крестьянская и Электролесовская. Глава Волгограда Владимир Марченко 25 июля проинспектировал как идет ремонт опорных городских магистралей и поручил проработать маршруты общественного транспорта, которые пойдут по новым участкам Первой Продольной.

- Маршруты общественного транспорта пройдут из Кировского района не по Второй продольной, а по новым участкам Первой продольной. В том числе специалистам в рамках формирования 10-летней программы развития Волгограда предстоит рассмотреть возможность и целесообразность продления трамвайных путей от остановки «Обувная фабрика» в сторону Кировского района, - рассказали в мэрии.

На 1,5-километровом участке проспекта Жукова от Джаныбековской до Хорошева ремонт уже вышел на финальную стадию. Обновили дорожное полотно, восстановили люки колодцев подземных коммуникаций, по обеим сторонам улицы привели в порядок тротуары. Сдать объект ООО «Аверс» планирует в августе 2023-го. Плюс к этому решили дополнительно озеленить пешеходную зону.

Проспект Ленина в этом году обновляют от Краснознаменской до Комсомольской. Дорога оживленная, поэтому ремонтируют ее в основном по ночам, чтобы не создавать пробок. Днем чистят и выравнивают гранитные бордюры вдоль проспекта. На 98% готова Рабоче-Крестьянская. Вдоль нее обновляют и 14 тысяч квадратных метров пешеходной зоны из асфальта и брусчатки. Параллельно монтируют поливочный водопровод. Высаживают деревья и стелют газон.

Обновляют асфальт на Первой продольной в нескольких районах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Комплексный подход обещают власти и на улице Иркутской, где в следующем году расширят проезжую часть и изменят транспортную схему для выезда с новой рокадной дороги, и на Электролесовской. В Советском районе также обновляют магистраль и прилегающие тротуары, светофоры и дорожные знаки, разметку и все 18 остановок, на которых поставят новые современные павильоны. Строят продолжение Первой продольной в Кировском районе – от улицы Загорулько до Маресевой.

- Муниципалитет еще на подготовке техзадания ставит во главу угла комплексный подход – важно, чтобы горожане получили объект полностью готовый и с точки зрения общего благоустройства, и дорожной безопасности, и продуманной транспортной логистики, включая удобную маршрутную сеть общественного транспорта, - подчеркнул Владимир Марченко.