Машины на трассах тонут, во дворах потекли реки: Волгоград и область накрыл сильный ливень 25 июля 2023

Из-за ливня затопило дороги Фото: Екатерина СИМОХИНА

Его прогнозировали, он и случился – ливень. Волгоград и область 25 июля накрыл сильный дождь с грозой. Тучи надвигались с запада, из-за сильных осадков досталось не только областному центру, но и ближайшим районам. Сайт volgograd.kp.ru публикует последствия ливня в Волгограде 25 июля 2023 года.

Сначала сильный дождь с громом и молниями начался в Городище. Лило хоть недолго, но сильно. За несколько минут в частном секторе образовались реки из-за дождевых потоков. Не справились и ливневки. Дороги буквально затопило, автомобилям пришлось буквально плыть, а не ехать. «Машины почти на метр под воду уходят. Полмашины под водой точно» - рассказали очевидцы.

Ливень шел в Волгограде около 20 минут Фото: Екатерина СИМОХИНА

Затем засверкало, загремело и полило в Волгограде. Гроза с дождем в некоторых районах города была не более 20 минут, а в центре не прекращалась почти час. Последствия стихии оказались ощутимы. Гуляющие горожане побежали укрываться под любые ближайшие навесы. Тротуары и дороги стало подтапливать. От грома у автомобилей начали срабатывать сигнализации.

После 11.40 дождь спустился за Волгу, грозовой фронт направился в Волжский и заволжские районы. В Волгограде, по прогнозу синоптиков, во вторник больше гроза не ожидается. Зато по области непогода продолжит бушевать. До конца суток 25 июля местами ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.