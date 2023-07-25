В город-герой прибыл MAD MAX, который возглавит мотопарад 12 августа. Фото: Аркадий Земцов

Байк-шоу 2023 Сталинград всероссийского мотоклуба Ночные Волки пройдет в Волгограде 12 августа и будет посвящено 80-летию Победы в Сталинградской битве. В программе мероприятий – мотопарад по главным улицам города и трюковое, пиротехническое, музыкальное и литературное действо у музея-панорамы «Сталинградская битва», концерт известных рок-музыкантов, среди них будет Юлия Чичерина, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Программа, которую мы готовим для Сталинграда, это наш ответ в сегодняшнем противоборстве имён и смыслов, - рассказал о грядущем байк-шоу Александр Хирург Залдастанов.

Подготовка к байк шоу 2023 в Волгограде уже началась. 23 июля из Севастополя в город-герой прибыл MAD MAX – автомобиль, который возглавит колонну мотопарада Ночных волков 12 августа. 25 июля в город приехал Александр Хирург Залдастанов.

Известно, что мотопарад байк-шоу Сталинград пройдет по главным улицам Волгограда днем 12 июля 2023 года. Колонны мотоциклистов поедут от площади Дзержинского. Обязательно побывают на Мамаевом кургане и на железнодорожном вокзале, где во время прошлого байк-шоу открыли фонтан «Детский хоровод». Финишируют байкеры у музея-панорамы «Сталинградская битва», где пройдет кульминация байк-шоу. В трюковом, пиротехническом, музыкальном и литературном действе задействуют мельницу Гергардта.