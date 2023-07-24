Новый личный рекорд в Ночной Десятке

Фото: Ирина СИМОНОВА

Как уже понятно из названия, протяженность трассы – 10 км.

Забег состоялся в ночь с 15 на 16 июля в Волгограде. В третьей по счету Ночной Десятке приняли участие 113 человек, которые соревновались в личном зачете и семейной эстафете (мужчина, женщина и ребенок) на 10 км.

На ночную беговую трассу вышли представители ЕвроХим-ВолгаКалия - начальник производственного отдела Анатолий Ляпин и контролер централизованного отдела технического контроля Анастасия Беляевская.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«В этот день синоптики обещали ливень, штормовой ветер – погода ожидалась такая, что лучше бы из дома ни ногой! Но упустить возможность пройти Ночную Десятку было нельзя.

И хотя по пути в Волгоград мы трижды проезжали пылевую бурю, к вечеру вечер стих, с Волги тянуло речной свежестью, и все складывалось наилучшим образом, - рассказала Анастасия. – В девять часов вечера мы стартовали по набережной Волги.

Трасса включала в себя пять кругов по два километра с десятиметровым подъемом на очередном повороте. Забег выдался «горячим», потому что все бегуны были сильными и упорно боролись за личные рекорды»

Спортсмены ЕвроХим-ВолгаКалия достойно представили свое предприятие. Анатолий Ляпин финишировал со временем 54.45 минуты, Анастасия Беляевская прошла трассу за 47.51 минуты и обновила свой собственный личный рекорд.

За успешное прохождение Ночной Десятки, волю к победе и активность спортсмены получили кубок, диплом, чай, кофе и вкусный торт.

Развитие спорта, укрепление здоровья сотрудников и командное объединение входят в число приоритетов социальной политики ЕвроХим-ВолгаКалия. Предприятие поощряет стремление сотрудников к здоровому образу, организует и проводит массовые спортивные мероприятия – корпоративные спартакиады, чемпионаты, кросс-фиты.

Результаты – дружный коллектив, достижения в производстве, уверенное следование компании к новым вершинам и победам.