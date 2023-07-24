Все дело в хвостике: волгоградцам рассказали, как выбрать вкусные арбузы и дыни

Арбузы и дыни уже появились на прилавках Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области началась пора арбузов и дынь. Изумрудные полосатые и золотистые ягоды появились на лотках магазинов, рынков и стихийных прилавков. Как правильно выбрать алый и сахарный деликатес, а также «золотую торпеду», узнал корреспондент «КП-Волгоград».

При выборе арбуза также необходимо обратить внимание на цвет пятна Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За выбором сладкой ягоды отправляемся на Центральный рынок Волгограда. Нельзя сказать, что здесь прилавки ломятся от обилия сладких крупных арбузов и дынь, но выбор достаточно большой. Пообщавшись с продавцами, узнаем, что покупатели товар берут охотно и часто консультируются по поводу того, как выбрать. Несколькими советами они поделились и с нами.

Во-первых, обратить внимание нужно на цвет арбуза. Темно-зеленые полосы должны быть насыщенного оттенка, кожура гладкая, блестящая, без порезов и рытвин. Допустима небольшая золотистая шершавая сеточка. Также стоит обратить внимание на желтое пятно – оно должно быть ярко-желтым или оранжевым. Белый цвет пятнышка скажет о том, что ягода будет безвкусной.

Выбирать арбуз следует по звуку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во-вторых, надо проверить хвостик арбуза. Он должен быть очень сухим, ярко-зеленая плодоножка скажет о том, что ягода не созрела.

И в третьих, по классике, нужно постучать по арбузу. У спелой ягоды звук должен быть отчетливым, не слишком глухим и не слишком звонким. Чрезмерно громкий говорит о том, что плоду еще созревать и созревать, а глухой – о том, что внутри возможно не сочная мякоть, а настоящая каша.

Дыни следует выбирать по тому же принципу, что и арбузы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выбирать «золотую торпеду» - дыню следует по тому же принципу, что и арбуз. Кожица должна быть желтой, ароматной, возможно с заметной сеточкой и источать приятный аромат. Сам плод не должен быть мягким, без вмятин и коричневых пятен. У спелой дыни плодоножка, также как и у арбуза, будет сухой и возможно едва заметной.

Цены на арбузы и дыни достаточно приемлимые Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пользуясь этими нехитрыми правилами, выбрать душистую дыню и сладчайший арбуз будет не так уж и сложно. К тому же цены пока не слишком кусаются – в среднем килограмм арбуза обойдется в 30 рублей, а вот дыня выйдет дороже – в 55 рублей за килограмм.

Торопиться с выбором арбузов и дыней пока не стоит – сезон бахчевых только-только начался. Ягоды везут с Кубани, из Астрахани, Узбекистана и Ирана. Насладиться местными «быковскими» и «камышинскими» арбузами нам предстоит в августе и сентябре.