Пустить троллейбус из Волгограда в Волжский просят горожане

Горожане хотят ездить на троллейбусе между двумя городами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жители Волгограда и Волжского просят власти пустить троллейбусы между двумя крупнейшими городами области. Обращение к председателю Госдумы РФ Вячеслову Володину, губернатору Андрею Бочарову, а также мэрам Владимиру Марченко и Игорю Воронину появилось 24 июля в группе «Электротранспорт Волгограда» после публикации планов сокращения пути междугородных маршруток в регионе с 2024 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Напомним, с февраля 2024 года многим волжанам придется добираться до центра Волгограда на работу и учебу с пересадками. Маршрутки № 123Т, №160 и №260 «завернут» у школы №3 в Тракторозаводском районе. Маршрутка №159Т довезет до больничного комплекса, а не до Землячки.

Обратившиеся к властям горожане поддержали эту идею, но маршрутки просят заменить троллейбусами. Об этом они написали в социальной сети.

- Пригородные «газели» не должны ходить через центр города и не должны дублировать линии скоростных трамваев и троллейбусов, - отмечают горожане в своем обращении. - В конце июля - начале августа 2023 года ожидается поставка еще 56-х новых троллейбусов с автономным ходом. Мы полностью поддерживаем <…> и настаиваем на дальнейшем восстановлении и развитии троллейбусного движения в Волгограде и строительстве троллейбусных линий в Волжский.

Авторы обращения подчеркивают, то проезд в связывающих Волжский и Волгоград маршрутках №160 и №260 стоит 80-100 рублей и сильно бьет по бюджету тех, кто ежедневно курсирует между городами. Таких немало.

- Имеется необходимость организовать в Волжском регулярное внутригородское троллейбусное движение с интервалом 5-10 минут, что позволит ликвидировать множество маршруток-газелей и упразднить автобусные маршруты, - считают горожане.

Что касается междугородных троллейбусов, то таких примеров в нашей стране немало. «Рогатые» перевозят пассажиров между такими городами, как Саратов и Энгельс, Чебоксары и Новочебоксарск. Пригородный троллейбус есть в Крыму. Запустить подобный маршрут от железнодорожного вокзала в Волгограде через ГЭС до 37 микрорайона в Волжском предлагают и в нашем регионе. Сделать это уже в ближайшее время вполне можно без строительства контактной сети, выпустив на линию троллейбусы с автономным ходом, считают волгоградцы.