Историческая мозаика, велодорожки, озеленение: в центре Волгограда обновят пешеходные зоны на двух улицах

Так будет выглядеть Советская, когда до ее благоустройства дойдут руки. Фото: проект центра "ВЯЗ".

В это сложно поверить, но уже скоро можно будет пройти по улице Советской, не сбивая обувь и не подворачивая ноги. Сегодня пешеходные зоны в центре города настолько убиты, что это не только стыдно, но и опасно. Хорошая новость: в ближайшее время все тротуары на улицах Краснознаменской и Советской полностью заменят на всем протяжении. Концепцию благоустройства двух объектов уже разработали молодые архитекторы из центра «ВЯЗ».

Краснознаменскую обновят от улицы Глубокоовражной до Чуйкова. Привести в порядок тротуары распорядился Андрей Бочаров, когда в начале лета приехал оценить ход реконструкции бывшего кинотеатра «Победа». Тогда он заявил, что обновление этой улицы случится в 2024 году. И дизайнеры сели за разработку концепции.

Как рассказали «КП-Волгоград» в центре «ВЯЗ», на Краснознаменской планируют убрать весь старый асфальт с тротуаров, уложить новую брусчатку, заменить историческую брекчию – каменное покрытие, выстроенное в мозаику. Вдоль всей улицы протянется велодорожка, чтобы развести потоки пешеходов и самокатчиков с велосипедистами, которых с каждым днем на улице все больше. Им предлагают ехать по выделенной на тротуаре полосе, а пешеходам – двигаться по своей территории. Вдоль тротуаров хотят постелить газон, обустроить удобные выходы на дорогу.

Такой, по задумке урбанистов, станет Краснознаменская. Губернатор обещал привести ее в порядок в 2024 году. Фото: проект центра "ВЯЗ".

Улицу Советскую будут ремонтировать от Краснознаменской до 7-й Гвардейской. Дороги здесь периодически обновляют, а вот до пешеходных зон десятилетиями руки не доходили. Даже во время подготовки к ЧМ-2018 денег на благоустройство Советской не нашлось, несмотря на то, что здесь тоже лежит путь туристов. Путь тернистый, ухабистый и разбитый.

Пока же за состояние тротуаров на Советской просто стыдно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Советской тоже обновят брекчию в тех местах, где она была, все остальное замостят современной плиткой. Вдоль всего участка – а это 2,8 километра – планируют озеленение. А рядом с «Городским шахматным клубом» хотят поставить небольшую перголу в виде теневого навеса для отдыха.