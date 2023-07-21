Мэрия Волгограда подала в суд на Елену Исинбаеву за долги по подземной парковке в МКД

Елена Исинбаева однажды уже платила за парковку по решению суда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Администрация Волгограда подала в суд иск, одним из ответчиков по которому стала олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Мэрия хочет взыскать долги за подземную парковку в доме на улице Двинской в центре города, которая принадлежит спортсменке и ее соседям. Это никак не связано с шумихой, которая в последнее время возникла вокруг чемпионки в связи с работой в МОК и ее проживанием в Испании, подчеркивают чиновники.

- Одно с другим не связано: иск по парковкам был подан за неделю до заявления Исинбаевой - 10 июля, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Это уже не первый иск, которая мэрия подала на собственников парковочных мест на подземной парковке дома на Двинской. Все дело в том, что сама стоянка жильцам принадлежит, а вот земля под ней – нет. И договора аренды или пользования на нее тоже нет.

- В соответствии с действующим законодательством, плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд. Иск в суд Центрального района администрация Волгограда подала еще 10 июля 2023 года, он касается периода пользования участком за 2019-2023 годы, - рассказали в мэрии.

В 2019 году мэрия уже выигрывала суд у собственников парковки. Тогда речь шла о долге за три года с 2016 по 2019-й. Чиновники суд выиграли. Жильцы все причитающееся с них заплатили. Причем оперативно, подчеркивают в администрации.

По данным Центрального районного суда Волгограда, городской департамент муниципального имущества до этого пытался взыскать с жильцов не только эту сумму, но и обязать их заключить договор аренды участка. Но в этом вопросе суд встал на сторону владельцев парковки.

Напомним, 17 июля многократная рекордсменка и чемпионка по прыжкам с шестом сообщила о том, что в сентябре возобновит работу в МОК. Однако это вызвало скандал.