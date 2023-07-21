Врач назвал травматологической эпидемией ситуацию с электросамокатами в Волгограде

Самокаты сейчас повсюду, не только в центре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Это травматологическая эпидемия», - так назвал ситуацию с электросамокатами в Волгограде завотделением травматологии и ортопедии больницы №25 Евгений Ермолаев. ДТП с участием водителей электросамокатов случаются все чаще и становятся причиной тяжелых травм. Накануне от столкновения с СИМ на улице Чуйкова пострадала 26-летняя девушка, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Каждую неделю в нашем отделении оказываются по несколько человек, пострадавших в ДТП с самокатами. В последнее время это стало травматологической эпидемией. Нужно учесть, что в наше отделение попадают пациенты с наиболее тяжёлыми травмами, которые требуют непосредственно хирургической коррекции, - отмечает Евгений Ермолаев.

Врачи подсчитали, что если человек весом около 70 килограммов едет на самокате со скоростью 20 километров в час, при столкновении нагрузка на выступающую часть тела вырастет до 600 – 700 килограммов. Для перелома достаточно трехсот. То есть кости в этом случае могут полностью разрушиться.

- Таким образом можно повредить коленный, голеностопный, тазобедренный сустав, верхние конечности и даже позвоночник, - предупреждает завотделением травматологии и ортопедии.

Волгоградцев просят уважать друг друга, вне зависимости от того, водители они, пешеходы или передвигаются по городу на электросамокате.

Напомним, медика сбил самокатчик в конце мая в Комсомольском саду. Через несколько дней в больницу попала еще одна волгоградка, которую снесли в Ворошиловском районе на тротуаре рядом с рестораном «Римини». В июне в центре студент на электросамокате сбил 3-летнюю девочку. После 13-летнего подростка на самокате снес ВАЗ на юге Волгограда. Вечером 30 июня в Волжском сбили 48-летнюю женщину во дворе 5-этажки. Под самокат на улице Чуйкова 20 июля попала 26-летняя девушка. Все пешеходы оказались в больницах.

Зато неудачное падение с самоката помогло врачам спасти жизнь 20-летнего парня. Специалисты обнаружили в голове юноши опухоль, о которой он до этого не знал.