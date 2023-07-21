В конце июля горячую воду отключат в 4 районах Волгограда

Горячей воды у большинства не будет недолго. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В новой неделе жители сразу четырех районов Волгограда останутся без ГВС. Горячую воду в конце июля 2023 года отключат в домах Центрального, Ворошиловского, Советского и Красноармейского. Самые масштабные коммунальные страдания будут у жителей центра и Ворошиловского. В остальных районах греть воду и купаться в тазиках будут несколько домов, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

Так, в Центральном районе Волгограда с 24 по 26 июля 2023 года отключат горячую воду в домах на проспекте Ленина, улицах Глазкова, Дымченко, Землянского, Бакинской, 7-й Гвардейской, Советской. Также по несколько домов без ГВС останутся на улицах Коммунальной, Наумова, Краснознаменской, Ленина, Пражской, Чуйкова, Порт-Саида, Комсомольской и Коммунистической. Гораздо дольше - с 25 июля по 3 августа – мыться в тазиках будут жители заполотновской части района: улиц Пархоменко, Новороссийской. Двинской и Невской, Ткачева, Рокоссовского, Днестровской и Хиросимы, Селенгинской и Нурадилова.

В Ворошиловском районе ГВС вырубят с 24 по 26 июля в большом жилом массиве, куда входят улицы Козловская, Клинская, Калинина, Канунникова, Огарёва, Рабоче-Крестьянская, Баррикадная, Иркутская, Циолковского, Грушевская, Каменская, Лавочкина, Краснослободская, Елецкая, Череповецкая и Ростовская, Кузнецкая, Моздокская, Дубовская, Буханцева, Липецкая, Новоузенская, Профсоюзная, Ковровская и Бобруйская, Пугачевская и Гомельская.

В Советском районе горячую воду отключат всего на пару дней - с 27 по 28 июля 2023 – на трех улицах: Логовская, 1, 2, 5, 6, пр. Университетский, 34 и поселок Стройдеталь, 13.

В Красноармейском сидеть без ГВС придется дольше - с 26 июля по 8 августа 2023 на двух улицах - Арсентьева, 34, 40, 44, 46, 50 и Сологубова, 13-17, 56 и 56а.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на июль 2023: адреса, даты.