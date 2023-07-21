Собраны полторы тысячи подписей против платных парковок в Волгограде

Жителям платные парковки принесут неудобства. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы выступают против платных парковок в центре города. Об этом говорят результаты опроса, который провела команда Василия Кучмиева представителя от партии «Новые люди». Его участники собрали мнения автомобилистов и пешеходов по поводу платных парковок в Ворошиловском и Центральном районах. Результатом этой работы стала петиция за отмену законопроекта о платных парковках. Её подписали 1500 волгоградцев.

Документ направили в Волгоградскую городскую думу, депутаты которой ранее одобрили законопроект о платных парковках в центре города и передали его в облдуму.

По результатам опроса отмечена единогласная позиция волгоградцев — платные парковки не решат старых проблем и даже не окупятся. Наоборот, они принесут неудобства жителям.

«Я и мои коллеги по партии призываем Волгоградскую городскую думу прислушаться к мнению горожан, — уверен Василий Кучмиев. — Если закон о платных парковках примут, жителям дворов в центре города придётся за свой счёт устанавливать шлагбаумы и ежемесячно обслуживать их. В итоге к таким домам труднее будет подъехать машинам скорой помощи и пожарным. Кроме того, стоимость строительства и содержания платных парковок настолько велика, что эти расходы в обозримом будущем не будут покрыты доходами от оплат автомобилистов. Соответственно, властям придется брать дополнительные средства, чтобы оплачивать работу подрядчиков. Это создаст большую нагрузку на бюджет».

Сами волгоградцы выступили за единственную платную парковку в городе. По их мнению, она должна располагаться возле здания мэрии, а не на тех площадках, где оставляют машины обычные автолюбители.