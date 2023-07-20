«Ричард ушел»: в Волгограде умерла пума, которую местные ветклиники отказались лечить

Пума до последних дней вольготно чувствовала себя в питомнике Фото: Олег ЗОЛОТО

В питомнике «Дино», расположенном в Краснослободске под Волгоградом умер один из хищников, пума Ричард, который прибыл из Севастополя. О скоропостижном уходе дикой кошки рассказали волонтеры питомника.

- Ричард ушёл, - такое короткое сообщение в сообществе питомника «Дино» появилось спустя почти сутки неприрывных новостей о самочувствии дикой кошки.

Волонтеры забили тревогу накануне – исхудавшее животное внезапно перестало выходить из домика. Проконсультировавшись с коллегами из других городов, они приняли решение везти Ричарда ветклинику, но оказалось найти в Волгограде подходящее медучреждение для диких хищников очень сложно.

- Весь день обзванивали ветклиники и даже просто клиники. Никто не может приехать с оборудованием, под седацию вводить кота опасно, - делились работники «Дино».

Проведя ночь в беспокойстве, ставя умирающему животному капельницы, утром волонтеры все же договорились с одной ветклиникой, где настояли, чтобы при любых манипуляциях присутствовали компетентные специалисты, которые давали бы указания. Такой нашелся в Московском зоопарке, который был готов консультировать. Было принято решение о переливании крови, нашлись и доноры – подопечные питомника львы Эррон и Симба подходили под все параметры.

Все уже было готов, но внезапно клиника побоялась ответственности и отказалась проводить переливание. Волонтерам пришлось везти дикую кошку в другую клинику, где их согласились принять. Там их попросили ждать с больным животным на улице, а затем занести пуму на руках. Там же, на руках неравнодушных волонтеров, Ричарда не стало.

- Огромное спасибо всем за поддержку, переживания, помощь. Команде приюта сейчас нужно всё это пережить и работать дальше. Давайте поддержим их, - гласит последняя запись в сообществе питомника, посвященная пуме Ричарду.

Причину смерти хищника еще предстоит установить, но волонтеры уверены, что причиной всему были больные почки, о чем их предупреждали изначально.

Напомним, что ранее волонтеры "Дино" забрали в питомник испуганного енота без хвоста. Сейчас он начал адаптироваться и чувствует себя гораздо лучше.