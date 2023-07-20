В Волгограде врачи извлекли из головного мозга 28-летней девушки два тромба

Врачам пришлось делать повторную операцию. ФОТО: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгограде врачи больницы скорой медицинской помощи №25 спасли жизнь 28-летней волгоградке, которая поступила в стационар со всеми признаками ишемического инсульта. Специалистам удалось быстро и эффективно обследовать пациентку, выявить наличие двух тромбов и успешно удалить их. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

Нейрохирурги отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения обнаружили с помощью компьютерной томографии и программы просмотра сосудов тромб в просвете сосуда головного мозга и аневризмы сонной артерии. Было решено срочно проводить операцию.

На первом этапе лечения врачи применили метод тромбоэкстракции - высокотехнологичный вид медицинской помощи, который позволяет хирургическим путём извлечь сгусток крови из крупного сосуда. Спустя сутки у девушки исчезли симптомы острого нарушения мозгового кровообращения, но обнаружился еще один тромб.

Достаточно большой сгусток крови нашли в соседнем сосуде и хирурги решились на комбинированную операцию. Специалистам предстояло удалить тромб тем же методом тромбоэкстракции, а затем стентировать расширенный участок артерии.

Операция прошла успешно. Повторная операция восстановила кровоток в головном мозге. Девушка прошла лечение, ее выписали и направили на реабилитацию в областную клиническую больницу №3.