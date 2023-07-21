Повышение в классе «Волжаночки» и пляжный чемпионат России: как в Волгограде отмечают 100-летие отечественного волейбола

Фото предоставлено Федерацией волейбола Волгоградской области

Нынешний год является знаковым для российского спорта – отмечается 100-летие отечественного волейбола. В вековой юбилей проходят и находятся в планах различные мероприятия, в том числе в Волгограде. Глава областной федерации волейбола Николай Стасюк рассказал о волгоградских успехах. Волейбольная команда «Волжаночка» вернулась к участию в чемпионате страны и сразу добилась уверенного результата. Растет число занимающихся волейболом. А еще волгоградцев в августе ждет подарок – матчи чемпионата России по пляжному волейболу среди лучших игроков.

БОЛЬШИЕ ТУРНИРЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Фото предоставлено Федерацией волейбола Волгоградской области

В этом году в Волгограде прошли сразу 2 больших турнира среди юношей. Город принял финалы первенств России среди волейболистов, которым только предстоит сделать первые шаги в профессиональном спорте. Участвовали по 16 лучших команд со всей страны, которые сначала прошли трудное сито отбора на региональных и полуфинальных этапах.

- В Волгоградской области провели 2 финала первенства России среди младшего и старшего возраста – это соответственно мальчики до 14 лет и 18 лет. Были серьезные турниры, которые мы посвятили 80-летию победы в Сталинградской битве и 100-летию отечественного волейбола, - рассказал Николай Стасюк.

ПОЧТИ 22 ТЫСЯЧИ ВОЛГОГРАДЦЕВ ЗАНИМАЮТСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ

Фото предоставлено Федерацией волейбола Волгоградской области

В этом году еще исполняется 15 лет региональной федерации. И за это время число занимающихся волейболом выросло более чем в 8 раз.

- Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ведет статистику. Когда 15 лет назад в июле месяце мы создавали федерацию, у нас занимались волейболом 2 700 человек – это на весь регион. По статистике 2022 года было уже 21 700 человек. И число станет еще больше, когда появится по-настоящему сильная команда. К примеру, в Белгороде, где волейбол является спортом номер один, в него играют в каждой школе. У них чемпионат города проводится как чемпионат мира. В Белгороде волейболом занимаются 300 000 человек, - заявил Николай Стасюк.

В Волгоградской области порядка 30 спортшкол, в которых есть секции волейбола. К сожалению, не все они возят детей на региональные соревнования. А это необходимо для прогресса юных спортсменов.

- На первенство области приезжают не все. Спрашиваем, почему так. Нам отвечают «нет денег». Дети должны ездить на соревнования, иначе они не будут расти. В первенстве региона по своим возрастам постоянно участвуют 8-9 школ. Помимо этого, мы проводим чемпионаты Волгоградской области среди мужских команд, среди женских команд и среди команд ветеранов. В этом году были соревнования, на которых играли ветераны до 80 лет. И вообще проводятся турниры среди ветеранов от 40 лет и старше, - подчеркнул Николай Стасюк.

В регионе проводятся соревнования среди сельских команд – их больше 50, лучшие из которых из которых попадают в финал, в котором играют с коллективами из городов области.

- Теперь будет проводиться чемпионат Волгограда, раньше он был любительский. Уже есть 12 команд. Участники получат большие преимущества. Волейболисты будут получать разряды. Кто побеждает на городе, получает право выступить на чемпионате области. Кто побеждает в чемпионате Волгоградской области, получает звание «Кандидат в мастера спорта».

ПРОГРЕСС «ВОЛЖАНОЧКИ»

Фото предоставлено Федерацией волейбола Волгоградской области

Безусловно, для развития волейбола необходим профессиональный клуб. Создать мужскую команду пока сложно, хотя волгоградские воспитанники выступают на высоком уровне в чемпионате России в других клубах. Зато идет процесс становления женской «Волжаночки». Команда вернулась в прошлом году на карту российского волейбола и сразу обратила на себя внимание. За сезон она оформила повышение в классе, заняв третье место в Первой лиге. Осенью предстоит старт в Высшей лиге «Б». Хотя в первый сезон большие задачи не ставились.

- По ходу сезона мы шли на первом месте. На одном из этапов Первой лиги в Сыктывкаре у нас получила травму один из лидеров команды, мы проиграли несколько игр, которые нельзя было упускать. В Волгограде сделали работу над ошибками, что и дало результат. Я девчонкам говорил перед решающими встречами, что задачу выйти в Высшую лигу «Б» никто не ставил. Но если они захотят это сделать, то все в их руках. Это и случилось. Мы с первого сезона вошли в Высшую лигу «Б». В решающем матче был обыгран коллектив из Сургута со счетом 3:2. Была очень интересная игра, нам противостояла команда, составленная из профессиональных волейболисток с опытом выступления в Суперлиге. Но наши молодые девчонки одолели их в пяти партиях и вышли в Высшую лигу «Б», - рассказал Николай Стасюк.

Теперь «Волжаночке» предстоит более сложное испытание. Но волгоградские волейболистки готовы к ним.

- Начинаем подготовку к новому сезону. Наша задача – сделать хорошую команду, чтобы в Волгограде был волейбол высокого уровня. Со всеми перспективными волейболистками мы заключили контракты. К нам приехали игроки, которых не рассматривали в своих регионах, а у нас по итогам сезона Первой лиги их признали лучшими.

В Волгограде еще никогда не было команды уровня Суперлиги. Для этого нужно многое сделать, но почему бы и не замахнуться на это?

Фото предоставлено Федерацией волейбола Волгоградской области

- Уверен, в миллионном городе обязательно должна быть команда Суперлиги, чтобы люди ходили на игры, а родители могли отдать детей в секцию, понимая, что есть перспектива. Сам волейбол – зрелищный вид спорта. Чтобы подумать, у игрока есть доля секунды. И за это время надо принять мяч, отдать передачу и забить. Только 3 касания за атаку – ни в одном другом игровом виде спорта такого нет, - отметил президент областной федерации волейбола.

«Волжаночке» удалось преодолеть сложный период. Несколько лет команда не выступала в чемпионатах страны. Сейчас идет процесс становления.

- «Волжаночка» перестала существовать из-за того, что переопределялись финансы в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области. Сначала нам выделили один бюджет, потом он стал меньше. Мы были не готовы переходить на новый бюджет, потому что пришлось бы залезать в долги перед волейболистками. Девчонки, кто хотел играть, перешли в другие команды. Мы начали потихоньку со школ, когда почувствовали, что получается, обратились к спонсорам. Сейчас частные коллеги помогают команде, выделяя средства на зарплаты. Есть поддержка и со стороны администрации Волгоградской области. Я всегда говорил тренерам и директорам школы, что помощь будет тогда, когда будет результат, - отметил Николай Стасюк.

«ПРИЕДУТ ЧЕМПИОНЫ МИРА»

В рамках празднования 100-летия отечественного волейбола Волгоград получил возможность провести крупный турнир. В городе состоится этап чемпионата России по пляжному волейболу. На стадионе «Динамо» пройдут матчи с участием звезд этого вида спорта. Ведь россияне становились чемпионами мира по пляжному волейболу.

- Этап чемпионата России по пляжному волейболу в Волгограде пройдет с 3 по 6 августа. Думаю, играть приедут даже чемпионы мира. Будут играть лучшие игроки страны. Матчи пройдут на «Динамо». Приглашаем жителей Волгограда, будет очень интересно, настоящий праздник волейбола! – сказал Николай Стасюк.

Матчи по пляжному волейболу на стадионе «Динамо» с 3 по 6 августа будут проходить с утра до вечера. Организаторы подготовят площадки с трибунами. Волгоградцы смогут бесплатно посетить игры и насладиться интереснейшими противостоянии на песке.

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